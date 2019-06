Peniaze po novom: Možnosť voľby aká tu ešte nebola

Zdroj: AIER

Foto: getty images

dnes 0:04 -

Facebook zmenil spôsob našej interakcie, zmenil spôsob akým komunikujeme, ako vyhľadávame informácie. Nemusíme ho v mnohých ohľadoch milovať, ale treba mu priznať, že nás dokázal v živote niekam posunúť. Bude v takomto svetle pre peňažné a platobné systémy revolučná aj nová iniciatíva zameraná na vytvorenie kryptomeny? S najväčšou pravdepodobnosťou nie, ale bude to krok správnym smerom, od monopolizácie dolára a sprostredkovaných platobných systémov smerom k skutočnej možnosti voľby.

Trvalo to naozaj dlho, kým sa vo finančných technológiách objavila skutočná inovácia. Verilo sa, že peniaze by mali byť kodifikované vládou, vytlačené vo fyzickej forme vládnou byrokraciou a digitálnu podobu by spravovali banky a spoločností vydávajúce platobné karty, ktoré nesú väčšinu rizika protistrany. S týmto systémom sa spájajú vysoké náklady, dlhé čakacie lehoty na konečné vyrovnanie a mnoho úrovní odsúhlasenia.

Bitcoinu sa podarilo túto „zabetónovanú“ infraštruktúru obísť. Prišiel s distribuovanou knihou na zaznamenávanie vlastníckych práv a zmien medzi nimi. Umožnil sprostredkovaný prístup. Vytvoril protokol na reguláciu tvorby nových tokenov. Odmenil uzly, ktoré hostili systém a potvrdili transakcie. Podarilo sa mu vyriešiť veľa, ale nie všetky problémy spojené s veľkým snom o novej hotovosti pre internet, ktorý je plne denacionalizovaný. Nepozná štáty ani hranice.

Jeden problém sa ale Bitcoinu vyriešiť nepodarilo. Reguláciu. Štáty pracovali pol desaťročia, aby ho donútili správať sa ako peniaze v starom štýle, ktoré mali nahradiť. Ostatné zostávajúce problémy, ao sú používateľské rozhrania, divoké výkyvy v oceňovaní a škálovateľnosť, sú časom riešiteľné, najmä v silnej konkurencii rôznych žetónov. Inovácia v podobe distribuovanej knihy je k dispozícii, dá sa vidieť, kopírovať a používať. Blockchain vybudoval po celom svete nové odvetvie, kryptomeny majú v súčasnosti trhovú kapitalizáciu na úrovni 265 miliárd USD. Bitcoin Core sám podporuje 400 000 transakcií za deň. To je stále málo v porovnaní s bežnými platobnými systémami, ale trend vpred je neúprosný.

Ako do tohto obrazu zapadajú sociálne siete?







Príkladom môže byť Čína, kde sociálne siete a platobné systémy sú prepojené takým spôsobom, že používanie platobných kariet sa považuje za niečo zastarané. A hoci aj v Európe používame PayPal, vo všeobecnosti stále používame platobný systém poslednej generácie. Facebook dúfa, že dokáže ponúknuť spôsob platby podobný tomu, čo je bežné v Číne. Avšak s jedným podstatným rozdielom: bude používať technológiu blockchain. Tokeny zvané Libra búdu tzv. stablecoin. Hodnota bude viazaná na „rezervu reálnych aktív“, čo môže Facebook podporiť pomocou svojej trhovej dôveryhodnosti a nových rizikových zdrojov. Stablecoin funguje inak ako kryptomena ohodnotená trhom. Viazanie na iné meny sa snaží využiť výhody blockchainu pri vyrovnaní platieb bez volatility, ktorá je spájaná s pohybmi na trhu. Snaží sa izolovať výhody vzájomného zúčtovania peer-to-peer a znižovania rizika bez toho, aby sa spájali s problémami volatility a regulačného nesúladu.

Rezerva reálnych aktív by mohla znamenať kôš mien, ale aj ďalšie aktíva, možno aj zlato. Cieľom je nový platobný prostriedok, ktorý má nízku infláciu, zastupiteľnosť, globálne prijatie a široký prístup aj pre tých, ktorí nevyužívajú bankové služby.

Facebook má 2,38 miliardy používateľov, WhatsApp 1,5 miliardy aktívnych užívateľov vo viac ako 180 krajinách. Akú bude mať trhovú silu nová minca? Najskôr sa bude presadzovať najmä v rozvojových krajinách, postupne sa rozrastie na globálne kapitálové trhy. Libra bude vyplácať úroky v ekvivalente sadzby, ktorú banky dostávajú ako úroky zo svojich vkladov v centrálnej banke. Ľudia sa začnú čudovať, prečo zavedený bankový systém nie je takto veľkorysý voči vkladateľom. Tým sa vyvinie populistický tlak na banky a prehodnotí ich vzťah s centrálnou bankou. A hoci Libra nebude v skutočnosti závisieť v plnej miere od kryptotrhu, jej vlastný úspech spôsobí obrovský nárast dôveryhodnosti toto odvetvie, čo sa následne odrazí v oceňovaní kryptoaktív.



Jednou z najväčších predností kryptomien je, že nekladú prekážky pri vstupe. Sú odolné voči cenzúre, nie sú pod kontrolou nikoho. Ani mocné štáty ich nedokážu zlikvidovať bez extrémnych opatrení samotná bude fungovať mimo dosahu štátu. To ale nie je niečo čo by sme videli v prípade Facebooku. Skúsenosti jasne hovoria o cenzúre, systéme založenom na povoleniach. Rovnako ako moderný bankový systém. Z tohto dôvodu je Libra oprávnene kritizovaná zástancami krypta. Robí príliš veľa ústupkov voči starším systémom a príliš pekne zapadá do existujúceho regulačného rámca.







Ak sa však pozrieme na všeobecnejší obraz, ponúka obrovský skok v modernizácii systému, ktorý bol už pol storočia technologicky nepostačujúci. Stále používame systém s veľkými prekážkami vstupu a milióny ľudí nemajú bankový účet čím sa vylúčení z ekonomických vzťahov. Jednoducho to už takto nemôže ísť ďalej, keď vieme, že existuje alternatíva. Voľba meny, spolu s nadnárodnými peniazmi, je budúcnosť, ktorá nakoniec príde. Libra od Facebooku je nový začiatok, ktorý otvára dvere nekončiacim možnostiam odklonu od starých spôsobov, ktorými súčasná finančná vládna trieda zásadne ohrozuje nielen moc centrálnych bánk, ale aj samotný vládny peňažný monopol.





Autorom je Jeffrey A. Tucker, autor ôsmich kníh, tá najnovšia nesie názov Trhy ťa milujú.