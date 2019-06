D. Trump plánuje pokračovať v útokoch na politiku Fedu

dnes 20:31 -

Americký prezident Donald Trump nemieni prestať s verejnými útokmi na politiku americkej centrálnej banky, aj keď vie, že tieto útoky jej šéfovi Jeromovi Powellovi skomplikovali situáciu.

Trump v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa neho by ekonomika rástla rýchlejšie a akciové trhy by na tom boli lepšie, keby šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Powell "nezvýšil tak výrazne úrokové sadzby". Fed zvýšil úrokové sadzby minulý rok štyrikrát, Powell však medzičasom naznačil, že banka je pripravená úrokové sadzby aj znížiť, ak usúdi, že Trumpov obchodný konflikt s Čínou ohrozuje rast hospodárstva.

Do nástupu Trumpa k moci do nezávislosti centrálnej banky nikto nezasahoval. S príchodom Trumpa sa však situácia zmenila. Powell, ktorého nominoval samotný Trump, ale vyhlásil, že napriek prezidentovmu nátlaku z funkcie neodstúpi.

V rozhovore pre ABC News Trump uviedol, že v tlaku na Powella a Fed mieni pokračovať, nakoľko "čakal už dosť dlho". Ako povedal, "ak by rast úrokových sadzieb bol polovičný, ak by sa menová politika tak nesprísňovala, ekonomika a akciové trhy by rástli výraznejšie".

V skoršom rozhovore pre CNBC tento týždeň sa Trump posťažoval na "deštruktívnu politiku Fedu". Zároveň vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching je na tom omnoho lepšie, nakoľko centrálnu banku v krajine v podstate kontroluje.