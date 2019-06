Cena ropy Brent po správach o požiaroch na tankeroch stúpla o 4 %

dnes 12:16 -

Cena severomorskej ropy Brent vo štvrtok ráno stúpla až o štyri percentá po správach o explóziach na tankeroch v Ománskom zálive neďaleko iránskeho pobrežia. Neskôr však ropa Brent zisky okresala a oproti predošlému dňu sa obchodovala vyššie o 2,88 percenta na úrovni 61,70 USD za barel. Informuje o tom portál cnbc.com. Tankery Front Altair a Kokuka Courageous výrazne poškodili požiare a ich posádky boli evakuované. Príčina požiarov je zatiaľ neznáma, ale vznikli obavy z toho, že dôvodom bol útok.

Portál cnbc.com však zároveň vo štvrtok citoval výkonného riaditeľa spoločnosti Taurus Wealth Advisors, podľa ktorého by globálne ceny ropy mohli klesnúť pod úroveň 45 USD za barel, ak sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zhorší. Dopytu po rope hrozí ďalší pokles, ak USA a Čína nedokážu vyriešiť spory v obchodnej oblasti, uviedol Michael Preiss, šéf firmy Taurus Wealth Advisors. "Ak sa Amerika a Čína nedokážu dohodnúť a Amerika opäť zvýši clá na dovoz z Číny, mohlo by to významne spomaliť ekonomiku," dodal.