Prieskum: Slováci by pri overovaní platieb neváhali využiť biometrickú autentifikáciu

Zdroj: mastercard

Pre spotrebiteľov to bude znamenať nutnosť preukazovať svoju totožnosť dvoma z troch možných spôsobov, teda niečím, čím sú (odtlačok prsta, rozpoznanie tváre), niečím čo majú v osobnom držaní (mobilný telefón, platobnú kartu alebo digitálny kľúč) a niečím, čo poznajú (heslo alebo PIN).

Podľa prieskumu Mastercard zameraného na postoje spotrebiteľov k digitálnym službám v krajinách strednej a východnej Európy, je v Slovenskej republike aktuálne najrozšírenejším autentifikačným spôsobom platieb kód SMS (56 %), no až 45 % Slovákov by neváhalo využiť aj biometrickú autentifikáciu pokiaľ by bola k dispozícii a 17 % Slovákov už dokonca nejakú jej formu aktuálne využíva, čo poukazuje na prudko vzrastajúci trend v porovnaní s rokom 2016, kedy to bolo len 5 %. Až 76 % ľudí považuje odtlačok prsta za bezpečný spôsob na potvrdenie svojich on-line úhrad.

V prípade hesiel, ktoré pri platení používame, majú Slováci radi ich unikátnosť (47 %) a jednoduchú zapamätateľnosť (46 %). Viac ako 61 % opýtaných si heslá pamätá, 20 % si ich zapisuje na papier, 10 % má na to určený dokument v počítači a len 5 % využíva na to určené aplikácie. Heslá s rodinou nezdieľame, až 73 % Slovákov je jedinými, kto svoje heslá pozná.