Huawei pociťuje tlak z USA

Ázia dnes priniesla dôležité makroekonomické informácie o Číne. Čínska inflácia sa v máji 2019 medziročne zvýšila na 2,7 % z 2,5 %. Išlo o najvyššiu mieru inflácie od februára minulého roka, keďže náklady na potraviny vzrástli najviac od januára 2012. Miera inflácie v Číne v priemere od roku 1986 do roku 2019 dosiahla 5,16 %. Index spotrebiteľských cien v Číne v máji 2019 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 0,1 b.. Predaj vozidiel v Číne klesol o 16,4 % medziročné na 1,91 milióna kusov v máji. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,35 %, Hang Seng Index - 1,73 %, CSI 300 – 0,76 %.

Nemecko predalo 10-ročné dlhopisy s výnosom - 0,24 % v júni 2019, čo je výrazne pod úrovňou - 0,07 % v predchádzajúcom mesiaci. Francúzska zamestnanosť vzrástla v prvom štvrťroku 2019 o 0,4% na 25,33 mil. Spotrebiteľské ceny v Španielsku sa v máji zvýšili na 105,25 indexových b. z 105,04 indexových b. v apríli 2019. Ročná miera inflácie v Španielsku klesla v máji na 0,8 % z 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci a zodpovedala predbežnému odhadu a očakávaniam trhu. Išlo o najnižšiu mieru inflácie od januára minulého roka, ktorá bola ovplyvnená najmä cenami dopravy a bývania a verejnoprospešných služieb. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,76 %, CAC 40 + 0,89 %, DAX + 0,46 %.

USA dosiahlo zavedením obmedzení na spoločnosť Huawei jej oslabenie. Spoločnosť odložila uvedenie nového počítača na trh a pozastavila produkciu osobných počítačov. Dôvodom sú reštrikcií pri nákupe komponentov v USA. Miera jadrovej inflácie v USA, sa v máji znížila na 2,0 % z 2,1 % v apríli, pod trhovým konsenzom 2,1 %. Ročná miera inflácie v USA klesla v máji na 1,8 percenta z päťmesačného maxima. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA - 0,15 %, S&P 500 - 0,20%, NASDAQ - 0,38%.

Jeden z najväčších skokanov dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Mattel Inc., ktorej ceny akcií v rámci dnešného dna vzrástli o 5,27 %. Dôvod rastu bolo odmietnutie fúzie so spoločnosťou MGA Entertainment Inc.. Mattel, Inc. navrhuje, vyrába a predáva širokú škálu detských hračkárskych výrobkov na celom svete. Spoločnosť predáva svoje výrobky maloobchodníkom a priamo spotrebiteľom. Produkty spoločnosti Mattel zahŕňajú značkové módne bábiky, detské a predškolské výrobky, autíčka a elektrické vozidlá.