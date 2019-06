EK vyzvala členov, aby zintenzívnili prácu na posilnení euroregiónu

dnes 14:46 -

Európska komisia (EK) v stredu vyzvala členské štáty Európskej únie (EÚ), aby zintenzívnili prácu na posilnení euroregiónu a označila za "polovičaté" ich reformné úsilie v uplynulých štyroch rokoch.

V júni 2015 zverejnili predstavitelia EÚ trojstupňový plán na prehĺbenie európskej hospodárskej a menovej únie do roku 2025. Pokrok však brzdí neochota niektorých členských štátov prevziať zodpovednosť za nedisciplinovaných partnerov v rámci "solidarity".

"Dosiahlo sa veľa, ale ešte zostáva veľa urobiť," povedal predseda Komisie Jean-Claude Juncker. "Toto je o vytvorení pracovných miest, raste a sociálnej spravodlivosti pre našich občanov. Je to o zachovaní stability a odolnosti našich ekonomík,“ dodal. Juncker to povedal pred stretnutím ministrov financií eurozóny vo štvrtok (13. 6.), na ktorom sa má rokovať o detailoch budúceho rozpočtu eurozóny. To je tiež jeden z návrhov, ktorý vyvolal spory.

Pôvodný ambiciózny koncept tak bol okresaný pre rozsiahle pochybnosti o nákladoch a jeho uskutočniteľnosti. Vedúci predstavitelia EÚ sa v decembri dohodli, že budú pracovať na menšom "rozpočtovom nástroji", ktorý bude "zaparkovaný" v existujúcom rámci výdavkov EÚ.

Komisia v stredu vyzvala členské štáty, aby dokončili návrhy detailov, vrátane veľkosti rozpočtového nástroja, do samitu lídrov EÚ na budúci týždeň. Vyzvala tiež hlavné mestá bloku, aby pokračovali v práci na opatreniach na posilnenie záchranného fondu eurozóny, Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).

Komisia, ako výkonná zložka EÚ, ďalej vyzvala na oživenie stagnujúcich rokovaní o kontroverznej schéme európskeho poistenia vkladov, a zrýchlenie úsilia o odstránenie prekážok, ktoré bránia toku kapitálu v EÚ.