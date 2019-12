Skutočne bohatý: Cieľ, ktorý nie je až natoľko vzdialený

Zdroj: awealthofcommonsense

Warren Buffett je asi najlepším príkladom toho, čo znamená držať sa svojej investičnej stratégie po celé desaťročia. Alan Greenspan, ktorý sa pokúšal odhaliť príčiny dlhodobého úspechu Warren Buffetta, raz povedal veštcovi z Omahy. „Warren, to ma udivuje, že nerobíte nič iné, len nikdy nepredávate. To znamená, že dokážete ignorovať krátkodobé poklesy na trhu alebo dokonca dlhodobé poklesy na trhu, a vždy z toho vyjdete dobre.“

Tých faktorov pre úspech v investovaní je predsa o čosi viac. Tu sú niektoré z nich.

Odklad momentálneho uspokojenia

Celý proces investovania zahŕňa odloženie spotreby na neskoršiu spotrebu. Schopnosť čakať, keď príde na utrácanie peňazí, môže pomôcť udržať si dlhy pod kontrolou. Odkladanie si peňazí na budúce použitie vám poskytne istotu v časoch, keď veci nejdú podľa vašich predstáv. Trpezlivosť môže mať za následok, že sa budúce uspokojenie bude ešte intezívnejšie, keď k nemu dôjde. Predvídanie je ešte užitočnejšie, ak nie ste zaťažení dlhmi.

Ignorácia susedovho bohatstva

Peniaze sú takmer vždy relatívne, keď premýšľame o svojom živote. Keď vidíme, že aké veci si dožičia iní ľudia, spúšťa to rôzne druhy myšlienok a emócií. Fíha, tí musia byť ale bohatí! Aj ja si zaslúžim mať rovnaké hračky, ako oni!

Väčšinou sa snažíme držať krok, lebo máme strach, že nám niečo ujde. Problém ale je, že v snahe udržať krok, v skutočnosti nikdy nepoznáme presnú finančnú situáciu svojich rovesníkov, priateľov, rodiny alebo spolupracovníkov. Navyše je tu obrovský rozdiel medzi nákupom vecí a tvorbou bohatstva. Ľudia skrátka neriešia, ako ich známi šetria, pretože úspory nie sú vidieť. Míňanie vedie ku hromadeniu vecí, zatiaľ čo úspory a budovanie bohatstva znamenajú absenciu vecí. Ľudia nie sú zvyknutí na sociálnych sieťach zdieľať fotky bankových výpisov. A tak nikto nevie, koľko kto ušetrí, zatiaľ čo všetci môžu vidieť, za čo kto práve utratil.

Budovanie kariérneho rastu

Odborníci na osobné financie vám nepovedia, že najlepší spôsob, ako ušetriť a dostať sa ďalej, nie je o tom, aby ste boli skromní, ale o tom, aby ste zarobili viac peňazí. Vyšší príjem nerieši všetky vaše finančné problémy, ani nedokáže zaručiť pocit šťastia, ale určite uľahčuje život. Toto je zrejmý, ale často prehliadaný aspekt osobných financií. Schopnosť zlepšiť svoje kariérne vyhliadky, a teda aj váš ziskový potenciál, vám ponúka obrovskú výhodu.

Neokázalý životný štýl

Zarobiť viac peňazí znamená jednoduchší život, ale to nie je všetko. S rastúcim príjmom rastú aj požiadavky. Ak dokážete udržať svoje želania relatívne konštantné, vaše úspory sa riadne nafúknu.

Skoncovanie s porovnávním

Hlavne ak ide o zárobky, alebo zamestnanie. Žiarlivosť je vražedná zbraň pre vaše financie, ale aj život všeobecne. Bude asi ťažké nájsť uspokojenie, keď sa neustále pokúšate kopírovať kariéru iných ľudí alebo sa neustále zaujímate, koľko iní zarobia.





Závislosť na učení

Inteligenciu môžete dostať do vienka, ale aj tá má svoje hranice. Neukojiteľná zvedavosť je oveľa užitočnejšia, pretože svet sa neustále mení. Ak sa neustále nevzdelávate, zostanete pozadu.

Realistické očakávania

Chyby vznikajú na základe nesúladu medzi očakávaniami a realitou. Pokiaľ ide o rozhodnutia o peniazoch, tieto očakávania sa vždy menia v závislosti od toho, ako veciam momentálne darí. Stanovenie si primeranej škály výsledkov vo finančných záležitostiach môže znížiť výskyt finančných chýb tým, že sa vyhnete nadmerným reakciám, ktoré často sprevádzajú výkyvy v živote.

Zvládanie pocitu nekomfortnosti

V prípade, že sa necítite nekomfortne každý mesiac pri dodržiavaní domáceho rozpočtu, asi nešetríte dostatočne. Ak to nie je trochu bolestivé, pravdepodobne veľké zmeny nečakajte. Nepríjemné môžu byť aj rokovania so zamestnávateľom ohľadom zvýšenia mzdy a kariérneho rastu. Investori sú zriedka spokojní so svojimi súčasnými pozíciami, pretože žijeme v neistom svete a vždy existujú iné investície, ktoré dosahujú lepšie výsledky ako tie naše. Cítiť sa nekomfortne je nevyhnutným predpokladom, keď sa snažíte finančne napredovať.

Schopnosť byť spokojný s tým, čo máte

Všade počúvame, ako sa ľudia snažia byť v živote šťastní. To je ich hlavným cieľom, ale šťastie je len pocit, ktorý prichádza a odchádza. Podstatná je spokojnosť. Spokojnosť s tým, čo v živote máte, môže byť hodnotnejším cieľom ako šťastie. Nájdite si niekoho, kto je spokojný so svojím životom a ten vám ukáž, kto je skutočne bohatý.