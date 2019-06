Amazon je podľa rebríčka agentúry Kantar najhodnotnejšou značkou na svete

dnes 12:01 -

Americký internetový predajca Amazon predbehol Google a Apple a stal sa v rebríčku agentúry Kantar najcennejšou značkou na svete s hodnotou 315,5 mld. USD. Na druhej pozícii v tohtoročnej stovke najhodnotnejších globálnych značiek sa umiestnila technologická spoločnosť Apple, ktorá bola ocenená na 309,5 mld. USD. Na tretej priečke rebríčka je firma Google s hodnotou 309 mld. USD. Informoval o tom portál cnbc.com.

Amazon zvyšuje investície v celej škále firiem, keďže jeho hlavné podnikanie sa pomaľuje. Spoločnosť investovala napríklad do nového výrobcu samoriadených áut Aurora a do firmy Rivian produkujúcej elektrické vozidlá. Okrem toho Amazon vlani kúpil internetového predajcu liekov PillPack za 753 mil USD a minulý mesiac stál na čele investorov, ktorí vložili 575 mil. USD do britskej spoločnosti Deliveroo poskytujúcej službu donášky potravín.

Čínsky internetový predajca Alibaba, ohodnotený na 131,2 mld. USD, predbehol spoločnosť Tencent a stal sa najcennejšou čínskou značkou. V rebríčku 100 najhodnotnejších globálnych značiek sa umiestnilo celkovo 15 čínskych firiem, vrátane výrobcu smartfónov Xiaomi (19,8 mld. USD) a platformy Meituan (18,8 mld. USD) slúžiacej na doručovanie potravín, rezervácie hotelov a prenájom bicyklov.