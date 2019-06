Čína je v prípade ďalšej eskalácie sporu Američanmi pripravená tvrdo odpovedať

dnes 11:16 -

Čína je pripravená tvrdo odpovedať, ak Spojené štáty budú trvať na eskalácii obchodného sporu. Oznámilo to v utorok čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v prípade nedosiahnutia dohody na samite lídrov skupiny G20 koncom júna v Japonsku uvedie do platnosti ďalšie clá na čínske produkty.

Trump niekoľkokrát uviedol, že je pripravený stretnúť sa na samite, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna v Osake, s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Peking však schôdzku doteraz nepotvrdil.

Minulý týždeň Trump oznámil, že s uvalením ďalších ciel na čínsky dovoz do USA v hodnote minimálne 300 miliárd USD (265,46 miliardy eur) ročne počká do konania samitu lídrov G20 v Osake a až potom rozhodne. Kľúčové má byť práve stretnutie so Si Ťin-pchingom. V pondelok (10. 6.) v hrozbách smerom k Číne ešte pritvrdil a povedal, že ak sa schôdzka s čínskym prezidentom neuskutoční, clá budú zavedené.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang však zopakoval, že schôdzku Trumpa a Si Ťin-pchinga v Osake zatiaľ potvrdiť nemôže. Keď budú príslušné informácie k dispozícii, potom ich ministerstvo zverejní. Zopakoval však, že Peking odmieta stupňovanie hrozieb. "Čína si obchodnú vojnu neželá, na druhej strane sa jej však nebojíme," povedal Keng Šuang. Zároveň dodal, že Peking má dvere rokovaniam aj naďalej otvorené, musia to však byť rokovania na rovnocennej báze. "Ak USA chcú obchodné spory iba eskalovať, potom budeme razantne odpovedať a bojovať až do konca," povedal Keng Šuang.