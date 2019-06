Zarobil vysoké čiastky, ale nezabudol, čo je to vďačnosť

Zdroj: HOR

Kaplan sa pomerne rýchlo po ukončení univerzity dostal do investorských kruhov a ako analytik pokrýval izraelské spoločnosti kótované na amerických burzách. V rámci svojich pracovných ciest sa zoznámil so svojou budúcou manželkou a cez jej príbuzenstvo sa dostal k významnému investorovi Tiomkinovi, na ktorého Kaplan spravil dojem keď niekoľko rokov vopred avizoval inváziu Saddáma Husseina do Kuvajtu.



Svoj dobrý odhad preukazuje Kaplan dodnes vo svojom biznise a aj vo svojich koníčkoch. Prvé veľké peniaze zarobil na investíciách do striebra, keď široká verejnosť predpokladala, že príchodom digitálnych fotoaparátov sa cena striebra bude znižovať, pretože do klasických filmov už nebude potrebné používať vrstvu zachytávajúcu svetlo, kde sa striebro využívalo. Kaplan začal s 10 000 dolármi a kupoval opcie na striebro. Keď striebro vzrástlo z 2 na 5 dolárov, bol Kaplan v stave z výnosov kúpiť ložisko striebra v Bolívii.



Keď v roku 2000 z uvedeného podnikania vystúpil, jeho pozornosť upútal ďalší prírodný zdroj - ropa. Trhy a odborná verejnosť sa domnievali, že cena ropy bude klesať niekde smerom k 10 dolárom za barel. Kaplanovi sa podarilo cez svoju firmu Leor kúpiť ložiská ropy v Texase, pretože mu z jeho intuície a príkladov z histórie vychádzalo, že cena ropy porastie. Ropa sa v nasledujúcich pár mesiacoch vyšplhala na cenu 100 dolárov za barel. Kaplan v pravom čase predáva Leor za 2,55 miliardy dolárov kanadskej spoločnosti Encana.



História sa opakuje a preto sa Kaplan zameriava na zlato. Ekonómovia predpovedali pokles ceny zlata, ktoré sa v tom čase obchodovalo v okolo 600 dolárov. Kaplan zakladá firmu Electrum Group a investuje do zlatých aktív a znovu sa ukazuje akú má schopnosť predvídať: cena zlata sa dnes obchoduje niekde na úrovni 1200 dolárov.





Ako vyštudovaný historik sa angažuje aj v oblasti geopolitických otázok a je pozývaný na konferencie o problémových regiónoch sveta. V rámci jednej z konferencií sa Kaplan vyjadril, že národ, ktorý sa nechce v ničom zo svojho dnešného pohodlného žitia vzdať a obetovať, aby nechal lepší svet pre svoje potomstvo, sa nemôže v budúcnosti tešiť na pokojnú atmosféru. Citoval pri tom nemeckého kancelára Bismarcka, ktorý vyhlásil: “Štátnik je politik, ktorý pri svojich činoch myslí na svojich vnukov”.

Zarobil vysoké čiastky, no riadi sa Cicerovým citátom: “Vďačnosť je najväčšia cnosť a je matkou všetkých cností”. Zrejme aj to bol jeden z motívov, prečo začal skupovať obrazy 16. a 17. storočia a vytvoril postupne kolekciu 250 diel, do ktorých patrí aj 16 vzácnych Rembrandtov. Pod názvom Leiden Collection ju Kaplan zapožičiava svetovým galériám a múzeám s komentárom, prečo by sa na tieto veľdiela mali pozerať len oči jedného majiteľa, keď môžu spraviť radosť toľkým ľuďom?



Jeho filantropické aktivity sa však netýkajú len Rembrandta a starých obrazov. Veľmi sa angažuje aj v oblasti záchrany veľkých mačkovitých šeliem, ktorých stav ľudstvo od roku 1900 zdecimovalo na 10 % vtedajšieho počtu. Tak ako obrazy v Leiden Collection považuje za “knižnicu”, z ktorej si múzeá môžu požičiavať diela na ich výstavy, podobne aj zachránené mačkovité šelmy majú slúžiť na obnovenie druhov v budúcnosti.



Vďaka prírodnému bohatstvu nadobudol Kaplan prostriedky, ktoré dnes prírode určitou formou spláca a snaží sa zachovať prírodné bohatstvo pre planétu.