Agentúra Fitch znížila bonitu Deutsche Bank o jeden stupeň

dnes 16:16 -

Americká ratingová agentúra znížila bonitu Deutsche Bank na úroveň BBB, čo je o jeden stupeň nižšia známka než doteraz. Agentúra o tom informovala v piatok (7. 6.). Jej rozhodnutie odzrkadľuje pokračujúce problémy najväčšej nemeckej komerčnej banky a jej nedostatočný rast zisku. Teraz sa ústav nachádza len dva stupne nad pásmom nedôveryhodnosti.

Šéf Deutsche Bank Christian Sewing na zhromaždení jej akcionárov v máji hovoril o zámere zvýšiť ziskovosť ústavu a ohlásil potrebu nevyhnutných zásahov do jej chodu. Investičná banka musí výrazne posilňovať svoju najsilnejšiu stránku. Hovoril o zmenách v obchodovaní so štátnymi dlhopismi. Informoval portál FAZ.net.

Agentúra Fitch je skeptická. Banka môže dosiahnuť efektívny výsledok v reorganizačnom pláne, stabilizovať svoj obchodný model a dosiahnuť aj prijateľnú ziskovosť. To by mohlo viesť časom k zvýšeniu jej ratingu. „Predsa sme však presvedčení, že bude ťažké, aby sa vydarila ďalšia reštrukturalizácia,“ uviedli analytici agentúry. Ak však nedosiahne prijateľnú ziskovosť, to by mohlo podľa nich viesť k zníženiu jej bonity. Pokiaľ ide o výhľad ratingu banky, označili ho za vyvíjajúci sa.

Banke hrozí zmenou bonity aj ratingová agentúra Moody's. Jej výhľad označila za negatívny. Celkovú bonitu hodnotí stupňom A3, čo je o dva stupne vyššie hodnotenie ako od Fitch.

Agentúra Standard & Poor's má pre Deutsche Bank ohodnotenie BBB+ a výhľad ratingu nedávno označila za stabilný.

Vedenie ústavu k zníženiu jeho bonity uviedlo, že rozhodnutie agentúry Fitch prijíma: „Ide o oblasti, ktoré pokladáme za svoje centrá pozornosti. Správna rada banky má za cieľ, aby sa dosiahol rast v hlavných podnikateľských oblastiach, aby v nich rástla ziskovosť“.