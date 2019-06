Nepriehľadné oceňovanie: Koľko stojí lítium?

Zdroj: Reuters

„Skutočnosť, že neexistuje referenčná cena, znamená, že niektoré banky neboli ochotné zapojiť sa, pretože nedokážu zaistiť svoje cenové riziko,“ povedal William Adams, analytik spoločnosti Fastmarkets pre agentúru Reuters.

V súčasnosti sa priemysel chopí všetkého, čo je k dispozícii, od cien suroviny obsahujúcej lítium až po ceny hydroxidu alebo uhličitanu, dvoch hlavných typov lítia používaného v batériách, či ceny platenej výrobcami batérií v Číne, Japonsku a Južnej Kórei. "Sme nútení jednoducho zobrať priemer z odhadov cien," povedal James Calaway z ioneer ltd. Zatiaľ čo spotové ceny v Číne klesli od januára dvojnásobne kvôli neistote okolo dotácií na elektrické vozidlá v krajine, tieto ceny odrážajú iba časť celosvetového dopytu.

Niektoré spoločnosti, vrátane globálneho lídra Albemarle Corp, predávajú takmer všetko na základe dlhodobých kontraktov a nie sú ovplyvnené čínskymi spotovými cenami. "Spotová cena v Číne je to, čo trh sleduje a kým sa to nezmení zmysluplným spôsobom, sentiment bude negatívny," povedal Howard Klein, analytik poradenskej RK Equity. "Ale dopyt je tam."





SQM, ktorá sa vyhýba dlhodobým kontraktom, uviedla, že ceny lítia v prvom štvrťroku klesli o 11 percent. „Investori oceňujú odvetvie priemyslu na základe toho najhoršieho, čo počujú, len z úst niekoľkých spoločností, pretože nemajú porovnávaciu cenu, aby mohli vypracovať analýzu,“ povedal Ernie Ortiz, prezident spoločnosti Lithium Royalty Corp.

Aj napriek cenovej neistote sa však dopyt zvyšuje. Toyota Motor Corp napríklad plánuje, že polovica celosvetového predaja bude pochádzať z dopytu elektrických vozidiel do roku 2025. Menší a stredne veľkí hráči však zistili, že je ťažké obstarať finančné prostriedky, pretože potenciálni záujemcovia sa nezaobídu bez obchodovateľnej ceny lítia, čo by im umožnilo zabezpečiť ich investície. „Je potrebná väčšia transparentnosť,“ povedal analytik spoločnosti Roskill Jake Fraser. Obchodovaná cena lítia by uľahčila rozhovory s potenciálnymi zákazníkmi alebo investormi. Mnoho dlhodobých zmlúv o dodávkach sa už dnes odvoláva na cenu London Metal Exchange pri určení parametrov budúcich obchodov. „LME pokračuje v zavádzaní kontraktu lítia v úzkej spolupráci s užívateľmi z odvetvia,“ povedala hovorkyňa LME Bianca Blake.