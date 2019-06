Stop strate: Včasné priznanie si chyby vyjde lacnejšie

Zdroj: realmoney

Čakať a veriť nie je ten najnákladnejší druh rozmýšľania. Svoju chybu dokážeme ešte viac predražiť tým, že vkladáme ešte viac peňazí do stratovej akcie, pretože naďalej klesá. Väčšina obchodníkov, ktorí utrpia katastrofické straty, robí niečo také. Prijímajú pozície, ktoré sú príliš veľké, pridávajú k nim keď klesajú, a nakoniec sú nútení to celé vzdať, keď už je jasné, že niet záchrany.

Každý, kto nie je finančný diletant vie, že kľúčom k efektívnemu obchodovaniu je disciplína. Potreba mať vopred stanovený plán a držať sa ho. Disciplína má rôzne formy, ale najdôležitejšie je jednoduché nastavenie mantinelu, kedy je čas skoncovať. Tým dáme akcii len obmedzený priestor, ak nemá požadovaný výkon, tak sa jej zbavíme a ide sa ďalej.

V zásade to znie veľmi jednoducho, ale v skutočnosti je to jedna z najťažších vecí v obchodovaní. Sme odhodlaní nájsť spôsoby, ako tieto mantinely nerešpektovať. Niekedy to robíme tým, že nám chýba istota pri začatí obchodu. "Uvidím, ako bude táto akcia fungovať a potom nastavím stop-Loss limit." Nikdy ale tieto plány nedodržíme a stratovej akcii sa vzdávame až vtedy, keď už je prepad príliš bolestivý.

Aby bolo možné účinne zastaviť stratu, je nevyhnutné, aby zastavenie bolo nastavené ako optimálny čas na opustenie pozície. Väčšinou ale máte pocit, že zadefinovať si stop-loss vás môže pripraviť o návratnosť. V okamihu predaja sa trend obráti a cena ide späť hore. Samozrejme, stane sa to, a to je jeden z najjednoduchších dôvodov, prečo si mnohí nikdy nenastavia pokyn typu stop-loss. Avšak stačí aj malý počet obchodov, kedy akcie klesajú a potom razom zrýchlia tento poklesna prudký prepad. Vyhnúť sa len niekoľkým z týchto trendov dokáže kompenzovať desiatky ďalších stop-loss limitov, ktoré sa ukázali, ako predčasné.

Existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť zastavenia. Niektorí obchodníci používajú určitú percentuálnu stratu ako 7 % alebo 10 %. Zadanie predajného príkazu v prípade poklesu trhovej hodnoty cenných papierov o dané percento znamená, že sa realizuje vopred známa strata a predíde sa strate z dlhodobejšieho poklesu o viac percent. V prípade nákupu, ide o nárast kurzu nad určitú úroveň, kedy dochádza k naštartovaniu rastového trendu a existuje pravdepodobnosť, že kurz bude aj naďalej posilňovať. Ak sa ale kurz nedostane nad zadefinovanú úroveň, nákup sa nezrealizuje.





Nemusia to byť výhradne percentá, využívajú sa aj technické úrovne, ako je 50-dňový alebo 200-dňový kĺzavý priemer. Niektoré metódy fungujú lepšie ako iné na rôznych trhoch, ale nie je to niečo fixné. Kľúčom je prechádzať procesom a mať nejakú formu disciplíny a potom sa jej systematicky držať. Akákoľvek disciplína je lepšia ako žiadna. Použite hoci aj astrológiu alebo numerológiu, pokiaľ je konzistentná. Nepúšťajte sa do obchodovania, kým nebudete mať jasno v tom, na akej úrovni si poviete: dosť!

Tu sú tri kľúčové rady, ako sa držať stop ceny:

- Držte sa svojho plánu, nehľadajte dôvody na zmenu pôvodných stop úrovní.

- Rozhodnutie o predaji nie je trvalé. Len preto, že predávate akciu pri určitej úrovni ešte neznamená, že ju už nikdy nemôžete vlastniť. Chce to len, aby ste si nabudúce vytvorili lepšiu stratégiu.

- Skôr než ignorovať svoje stop úrovne, by ste mali zvážiť predaj akcie a následne jej opätovnú kúpu. Ak musíte za ňu zaplatiť vyššiu cenu, je to cena za poistné. Držať sa disciplíny je prvoradé.

Jednou z najväčších výhod stop úrovní je, že vás oslobodzuje psychicky aj emocionálne. Ak ste už niekedy obchodovali, pravdepodobne ste zažili situáciu, kedy ste váhali o predaji akcií, ktoré ale mali zlú výkonnosť. Keď ste sa jej nakoniec zbavili, pocítili ste úľavu a čudovali sa, prečo ste s tým tak dlho čakali. Sklon držať akcie za každú cenu môže byť veľmi ťažké prekonať. Dôkazom je, koľko ľudí sa dokáže emocionálne pripútať k akciám. Nedokázali sa ich zbaviť, pristupovali k nim ako k členom rodiny.

Pokiaľ sa snažíte o výnimočný výkon na trhoch, nie je nič podstatnejšie ako riadenie strát. Trh nám ponúka nekonečný prúd príležitostí a my ich premrháme, ak neznížime pozície v akciách, ktoré výkonovo zaostávajú a nedržíme sa víťazov. Popracujte na svojej disciplíne a uvidíte, ako sa vaše výsledky budú zlepšovať.