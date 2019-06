Bieloruský Belneftechim čiastočne obnovil tranzit ropy Družbou do Poľska

dnes 15:01 -

Bieloruská energetická spoločnosť Belneftechim v nedeľu oznámila, že čiastočne obnovila tranzit ropy smerom do Poľska. Ako dodala, denný plán tranzitu na západ predstavuje v mesiaci jún 65.000 ton.

Do dnešných dní vrátilo Bielorusko na ruské územie 450.000 ton kontaminovanej ropy, informovala firma Belneftechim. Zároveň uviedla, že dokončenie vyčistenia ropovodu Družba medzi rafinériou v bieloruskom meste Mazyr a prihraničnou stanicou Uneča v Rusku predpokladá do polovice augusta.

Informácie Belneftechimu potvrdil prevádzkovateľ ropovodu Družba v Poľsku PERN. Ten uviedol, že dodávky čistej ropy z Ruska boli čiastočne obnovené v nedeľu v ranných hodinách.

Najväčšia poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen na to oznámila, že čistá ropa z Ruska by mala do jej rafinérie v meste Plock doraziť do niekoľkých dní. Firma zároveň uviedla, že pozastavenie dodávok ruskej ropy v dôsledku kontaminácie nemalo na produkciu rafinérie žiadny vplyv.

K pozastaveniu dodávok ropy ropovodom Družba došlo koncom apríla, keď sa do ropovodu dostala surovina znečistená veľkým množstvom organických chloridov. Tie sa využívajú na zvýšenie ťažby ropy, pred odoslaním suroviny odberateľom sa však musia odstrániť, nakoľko môžu poškodiť rafinérske zariadenia.