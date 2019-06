Globálny dopyt po plyne vlani stúpol najrýchlejšie od roku 2010

dnes 14:46 -

Globálny dopyt po zemnom plyne vlani rástol najrýchlejším tempom od roku 2010, ale spomaľuje sa. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) dopyt po plyne v minulom roku stúpol o 4,6 percenta. Motorom dopytu bol silný ekonomický rast a odklon od výroby elektriny z uhlia. Vyššiu spotrebu plynu evidovali hlavne v Číne a USA. Informoval o tom portál cnbc. com.

V najbližších piatich rokoch však IEA očakáva rast dopytu po plyne v priemere iba o 1,6 percenta ročne. Bude to znamenať návrat na úrovne v období pred rokom 2017. Nová ponuka plynu potrebná na uspokojenie rastúceho dopytu bude pochádzať prevažne z USA. Produkcia amerického plynu sa v roku 2018 zvýšila o 11,5 percenta, čo bol najrýchlejší rast od roku 1951. IEA uviedla, že USA by mohli do roku 2024 predbehnúť Katar a Austráliu a stať sa najväčším exportérom skvapalneného plynu (LNG) na svete.

https://www.cnbc.com/2019/06/07/the-global-boom-in-natural-gas-demand-is-about-to-slow-iea-says.html