MMF: Korupcia znižuje efektívnosť výberu daní

Zdroj: IMF

Foto: getty images

dnes 0:15 -

MMF analyzoval korupciu v 180 krajinách. Výsledok ukázal, že "viac skorumpované krajiny vyberajú nižšie dane", pretože ľudia dávajú úplatky na to, aby sa daniam vyhli. Čím viac sa daňoví poplatníci domnievajú, že ich vláda je skorumpovaná, tým viac sa snažia daniam vyhýbať. Krajiny s nízkymi príjmami, rozvíjajúce sa ekonomiky a vyspelé ekonomiky sú vždy rozdelené na dve skupiny podľa miery korupcie. MMF uvádza, že menej skorumpované vlády vyberajú o 4 % HDP viac daní než ich skorumpovanejšie náprotivky.





MMF uvádza, že výrazné obmedzenie korupcie sa podarilo napríklad v Gruzínsku, následne tam došlo k zdvojnásobeniu daňových príjmov. Úspechy v tejto oblasti ale slávili aj ďalšie krajiny, napríklad Rwanda. Boj s korupciou si pritom v prvom rade vyžaduje politickú vôľu a snahu vybudovať silné fiškálne inštitúcie.



"Obmedzenie korupcie je výzvou, ktorá vyžaduje postup na mnohých frontoch, ale ktorá tiež prináša vysoké dividendy. Začína politickou vôľou, neustálym posilňovaním inštitúcií, podporou integrity a zodpovednosti a medzinárodnou spoluprácou," uvádza MMF.



MMF tvrdí, že záleží najmä na:

- vysokých investíciách do transparentnosti a nezávislých kontrol. Napríklad v Kolumbii môžu občania on-line kontrolovať výdavky na vládne investičné projekty, vysokým štandardom transparentnosti sa môže chváliť Nórsko.

- reformách inštitúcií. Boj s korupciou by totiž mal prebiehať na čo najviac frontoch, vrátane zjednodušenia daňového systému tak, aby nemohli byť využívané jeho nedokonalosti.

- profesionálnom úradníckom aparáte. Ten by mal podľa fondu stáť na transparentnosti procesu prijímania zamestnancov do vládneho sektora. Najmä vedenie štátnych inštitúcií by malo podporovať etické správanie a nastavovať jasné hranice toho, čo je a nie je prijateľné.

- udržiavaní kroku s novými technológiami. MMF menuje Čile a Južnú Kóreu, kde sú elektronické systémy "silnými nástrojmi" pre boj s korupciou a na zvyšovanie transparentnosti.

- väčšej spolupráci pri boji s korupciou. Jednotlivé krajiny môžu prispieť k tomu, aby sa korupcia nerozširovala poza hranice. Už viac ako 40 krajín považuje za ilegálne úplatky v zahraničí. K tomu je možné pridať tvrdý postup proti praniu špinavých peňazí či obmedzovanie príležitostí na skrývanie peňazí z korupcie v "netransparentných finančných centrách".