Nižšia ziskovosť slovenských bánk v regionálnom porovnaní môže vplývať na investície materských firiem

Aj keď Národná banka Slovenska hodnotí ziskovosť bánk na Slovensku ako primeranú a vyššiu, ako je priemer krajín EÚ, dôležitá je však podľa analytikov Tatra banky konkurencieschopnosť slovenských bánk v regionálnom porovnaní. Akcionári a investori totiž neporovnávajú slovenské banky s nemeckými a francúzskymi, ale s českými a poľskými. Ziskovosť českých a slovenských bánk sa výraznejšie líši, už len tým, že Slovensko patrí do eurozóny. Nižšia ziskovosť slovenských bánk v porovnaní s okolitými krajinami môže mať vplyv na budúce investície materských firiem v regióne.

Slovenské banky patria do bankových skupín, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. "Ako každý akcionár, aj oni rozmýšľajú, kde investície prinesú najvyšší výnos. Ak budú slovenské baky menej ziskové v porovnaní so svojimi susedmi v strednej a východnej Európe, investície pôjdu k susedom a nie k nám," konštatujú analytici Tatra banky vo svojom mesačníku. Investíciami nemyslia iba rozvojové projekty do budúcnosti, ale aj celkovú výšku kapitálu, ktorý sú akcionári v krajine ochotní ponechať nad rámec minimálnych kapitálových požiadaviek. Menšia rezerva znamená aj menší priestor pre rast úverov klientov s rizikom nárastu sadzieb a zníženej dostupnosti úverov.

"Kým v porovnaní s ostatnými eurovými krajinami je ziskovosť slovenského bankového sektora výborná, pri porovnaní so susedmi z Česka výrazne zaostávame," konštatujú analytici Tatra banky. Výrazným prínosom pre zisk českých bánk je česká koruna a príjmy z kurzových obchodov. "Pod slovom výrazný myslíme skutočne veľký," dodali analytici.

Pozitívom pre slovenských klientov podľa analýzy je, že vďaka členstvu v eurozóne majú oproti Českej republike nižšie úroky na hypotékach a spotrebných úveroch. Negatívom je, že majú rovnako nižšie úroky na vkladoch. Kým v roku 2013 boli úroky na slovenských hypotékach o vyše jeden percentuálny bod vyššie ako na českých, v súčasnosti je to už naopak. České úroky na hypotékach už majú svoje dno za sebou.