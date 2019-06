Finančná astrológia: Neverte odborníkom, predpovedať pohyby na trhu je prakticky nemožné

Zdroj: A Teachable Moment

Nesprávne predpovede sa netýkajú len finančných trhov. Philip Tetlock zozbieral prognózy od 284 vysoko vzdelaných odborníkov z oblasti politiky a ekonomiky. Všetci mali v priemere dvanásť rokov skúseností vo svojich oblastiach. Za 20 rokov zozbieral 82 361 predpovedí budúcnosti. Rozdiel medzi predpoveďou a skutočnosťou sa ukázal ako priepastný. Uznajte sami.

„Pravdepodobne sa približujeme k hranici, kedy už vieme o astronómii takmer všetko.“ Simon Newcomb, astronóm, 1888.

„RTG-lúče sa ukážu ako podvod.“ Lord Kelvin, prezident Kráľovskej spoločnosti, 1883.

„Tento„ telefón “má príliš veľa nedostatkov ako komunikačný prostriedok, zariadenie pre nás nemá žiadnu cenu.“ Western Union, 1878.

„Neexistuje pravdepodobnosť, že by človek mohol niekedy využiť silu atómu.“ Robert Millikan, Nobelova cena za fyziku, 1923.

„Akcie dosiahli to, čo vyzerá ako trvalo najvyššia úroveň." Irving Fisher, profesor ekonómie, Yale University, 1929.

„Uverím v 500-kanálový televízny svet iba vtedy, keď ho uvidím.“ Sumner Redstone, predseda, Viacom a CBS, 1994.

To je len malá ukážka toho, ako sa aj experti dokážu mýliť. Ani dlhoročné skúsenosti a pre niektorých ani prístup k utajovaným skutočnostiam na veci nič nezmenil. Nemali pravdu ani pri krátkodobých prognózach a ani pri tých dlhodobých. Predpovede boli nesprávne v každej oblasti. Keď experti vyhlásili, že je takmer nemožné, alebo úplne nemožné, aby nastali budúce udalosti, v 15 percentách z nich sa napriek tomu udiali. Keď vyhlásili udalosti za samozrejmosť, viac ako jedna štvrtina z nich sa neprejavila. Ako isté dánske príslovie varuje, „je ťažké robiť predpovede, najmä pokiaľ ide o budúcnosť.“

Istá štúdia sa zamerala na desaťročnú prognózu ročného výmenného kurzu dolára k euru, ktorú predpovedalo 22 medzinárodných bánk, medzi inými napríklad Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase a ďalšie. Každá banka každý rok predpovedala výmenný kurz ku koncu roka. Banky nedokázali predpovedať žiadnu zmenu výmenného kurzu. V šiestich z 10 rokov klesol skutočný výmenný kurz mimo celej škály všetkých 22 bankových prognóz.

Vedieť príliš veľa je ako nevedieť nič. Tetlock to dokázal tak, že si pozval obyčajných ľudí a ich názor konfrontoval s názormi odborníkov. Nazval to Projekt dobrého úsudku. Spomedzi nich identifikoval malú skupinu najlepších prognostikov. Šikovných ľudí s mimoriadne širokým záberom záujmov a neobvykle rozsiahlymi čitateľskými návykmi. A hoci títo ľudia nemali žiadne konkrétne relevantné odborné zázemie, ich predpovede boli presnejšie, než predpovede profesionálov. Odborníci v tejto súťaži prehrali.



Tetlock a jeho manželka, psychologička Barbara Mellersová následne identifikovali vlastnosti, ktoré pomáhajú ľuďom robiť správne predpovede. Úspešní jedinci boli nesmierne zvedaví, zaujímali sa naozaj o všetko. Naprieč celým spektrom rôznych disciplín sa pozerali na svojich tímových spoluhráčov ako na zdroje vedomostí, od ktorých sa dokážu niečo naučiť. Nebrali ich ako kolegov. Keď sa títo ľudia neskôr preskupili do oveľa menších tímov, z ktorých každý mal 12 členov, stali sa ich predpovede ešte presnejšie. Dokázali poraziť mnohé skupiny skúsených analytikov spravodajských služieb s prístupom k utajovaným údajom a skutočnostiam. Dobrí prognostici nepovažovali omyl za svoju prehru. Aj keď sa pomýlili, využívali zlé predpovede ako proces učenia. Presný opak je tomu u odborníkov.

Preto ak nabudúce, keď budete počuť finančného experta, ako predpovedá kolaps trhu, depresiu alebo hroziaci Armagedon kvôli nejakej dočasnej udalosti, ktorá je v histórii bežná, skúste si dať pauzu a nad vecou trošku popremýšľať.