Dole kopcom: Akcie Tesly tento rok odpísali už vyše 40 percent

Zdroj: Bloomberg;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:21

Akcie klesajú, pretože obchodníci sú stále viac skeptickí ohľadom dopytu spotrebiteľov po vozidlách firmy. Zároveň sa obávajú, ako sa firma dokáže vyrovnať so svojim dlhom.







Pokles najviac pocítil šéf automobilky Elon Musk, ktorý tak prišiel o 4,9 miliardy dolárov, upozornila agentúra Bloomberg. V zozname najbohatších ľudí sveta zostavovanom agentúrou Bloomberg štyridsaťsedemročný Musk klesol na 46. pozíciu s majetkom 19,7 miliardy dolárov. Ešte na začiatku roka mu v Bloomberg Billionaires Index patrila 29. priečka.







Štyria najväčší akcionári Tesly, ktorými sú Musk, Tencent Holdings, saudskoarabský verejný investičný fond PIF a spoluzakladateľ firmy Oracle Larry Ellison, od začiatku roka prišli kvôli prepadu akcií o 7,8 miliardy dolárov. Z toho len v máji o 2,7 miliardy dolárov. Komentár akcionárov k poklesu akcií sa agentúre Bloomberg nepodarilo získať.



Analytici spoločnosti Sanford C. Bernstein & Co. upozornili, že Tesla mala obrovský úspech so svojím sedanom Model S a zdalo sa, že by nový batériový pohon mohol čoskoro prekonať konvenčné spaľovacie motory. Spoločnosť však stále nie je zisková, má vysoké fixné náklady a trh pre jej modely je oveľa menší než sa očakávalo. Ani jej technológie už nie sú dávno jedinečné. Upozorňujú najmä na výkon nemeckých automobiliek Daimler a BMW, ktorých výroba elektrických áut zarába a plánujú rozširovať ponuku elektrických vozidiel.



Tesla bola založená v roku 2003. V roku 2010 sa s akciami firmy začalo obchodovať na burze.