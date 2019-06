Kryptomeny na charitu: Za obed s Warrenom Buffettom zaplatil 4,6 milióna dolárov

Zdroj: BI;ČTK

Obed bude ako vždy v preslávenom steakhouse Smith & Wollensky v New Yorku. Aukcia bola organizovaná výlučne na eBay, s konečnými ponukami v piatok 31. mája. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, 100 % výnosov z akcie pôjde nadácii Glide Foundation so sídlom v San Franciscu, ktorá poskytuje služby bezdomovcom.

Justin Sun je zakladateľom kryptomeny "tron", ktorá je v top 10 "kryptosietí", chváli sa Suna na profile LinkedIn. Sun tiež založil Peiwo, čínsku peer-to-peer komunikačnú aplikáciu. Vyštudoval Hupan University, ktorú založil Jack Ma, slávny miliardár a zakladateľ Alibaba. Sun údajne daroval 1,5 milióna dolárov pre svoju alma mater.

Víťaz aukcie si môže so sebou priviesť sedem priateľov a stráviť s Buffettom niekoľko hodín rozhovorom na akúkoľvek tému. Sun tweetol, že by pozval ďalších lídrov z odvetvia blockchainu na stretnutie s Buffettom, s nádejou, že by to bolo "v prospech všetkých."



Buffett sa už dávnejšie vyhradil proti kryptomenám, bitcoin označil za jed na krysy pre úplných hlupákov. "Kryptomeny skončia zle," povedal Buffett v roku 2018 na výročnej schôdzi akcionárov Berkshire Hathaway. Sun dúfa, že môže poopraviť názory miliardára na kryptomeny a technológiu blockchain. "V investičných kruhoch je celkom bežné, že ľudia zmenia názor," povedal pre agentúru Bloomberg. A hoci sa o 60 rokov starší Buffett v minulosti ku kryptoměnám vyjadroval veľmi kriticky, na stretnutie so Sunom sa vraj teší. "Mám veľkú radosť, že Justin tento obed vyhral, a teším sa na stretnutie s ním a jeho priateľmi," uviedol Buffett v tlačovom vyhlásení. "Budeme sa dobre baviť a nadácia Glide využije jeho príspevok na pomoc tisícom ľudí," dodal.





Obchodný partner Buffetta, Charlie Munger tiež ostro kritizoval digitálne meny. "Myslím, že profesionálni obchodníci vstupujú do obchodovania s kryptomenami a ľudia potom majú pocit, že by túto možnosť nemali zmeškať," povedal Munger s tým, že je to nechutné. Nepredpokladá sa, že by sa Munger zúčastnil charitatívneho obeda.

Ako sa pozrieme na súčasné kurzy obchodovania, ponuka 4,6 milióna dolárov zodpovedá 543,6 bitcoinom a 119,3 miliónom tronov. V obehu je v súčasnosti viac ako 66 miliárd tronov, celkovým trhovým stropom 2,6 miliardy dolárov, podľa CoinMarketCap.com. Nie je jasné, koľko tronov má ​​Sun v súčasnosti, avšak zhruba tretina tokenov, v hodnote približne 800 miliónov USD, ešte v v obehu nie je. Tron len tento rok posilnil o viac ako 100 %.