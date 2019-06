Most-Híd predložil kompromisný návrh zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane

dnes 9:46 -

Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala zvyšovať. Nie však v takej miere, ako pôvodne navrhovali poslanci za Most-Híd. Aktuálne totiž do Národnej rady SR predložili kompromisný návrh novely zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa nezdaniteľná časť už nemá zvyšovať v dvoch krokoch, ale už iba v jednom v budúcom roku, a to z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima.

Pôvodný návrh Mosta-Híd pritom okrem uvedeného prvého kroku zvyšovania v budúcom roku počítal ešte s následným opätovným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021 na 22,7-násobok životného minima. "Máme za sebou dlhý sled zložitých koaličných rokovaní, výsledkom ktorého je aj návrh novely zákona o daní z príjmu v tejto podobe," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa strany Klára Debnár. Nevylúčila však ani ďalšie úpravy návrhu v pléne parlamentu. "Čo sa týka prípadných úprav, legislatívny proces medzi jednotlivými čítaniami ich umožňuje," dodala.

Každopádne by však fyzické osoby mali na základe tohto návrhu Mosta-Híd platiť nižšie dane. Nezdaniteľná časť im totiž znižuje daňový základ, čím sa následne znižuje aj samotná daň. Vyššiu nezdaniteľnú časť však budú môcť prvýkrát uplatniť až za daňové obdobie 2020, teda pri daňových priznaniach podávaných v roku 2021. Efekt zvyšovania nezdaniteľnej časti však ešte znásobí úprava sumy životného minima, z ktorej sa nezdaniteľná časť vypočítava. Aktuálne minister práce Ján Richter navrhuje jej zvýšenie z 205,07 eura na 210,20 eura.

Hoci suma životného minima sa prehodnocuje každoročne k 1. júlu, podľa aktuálne navrhovanej výšky a návrhu Mosta-Híd na úpravu nezdaniteľného základu, by si fyzické osoby mohli zo základu dane odpočítať sumu 4 414,20 eura, kým v súčasnosti je výška nezdaniteľného minima na úrovni 3 937,34 eura. V konečnom dôsledku by sa tak daň z príjmov zamestnancov a živnostníkov znížila o viac ako 90 eur za rok.