Hotovostná púšť: Banky zatvárajú svoje pobočky, údajne ich už ľudia nepotrebujú rovnako ako peniaze

Občania Castlebay sa pridali k podobným protestom po celom Spojenom kráľovstve, proti vlne zatvárania pobočiek bánk. V minulom roku v priemere každý mesiac zrušili 460 bankomatov, dnes má krajina menej ako 8 000 pobočiek bánk. Pre porovnanie, v roku 1989 to bolo takmer 18 000. Znepokojenie v týchto dedinách a mestách ukazuje, že rad ľudí nemôže alebo nechce zmenu. A to aj napriek explózii množstva spôsobov, ako spravovať peniaze on-line. A majú pravdu, výskum ukazuje, že on-line financie ešte nie sú úplnou náhradou fyzického predchodcu. Banky ako RBS, Lloyds a Barclays sú pod tlakom netrpezlivých akcionárov na znižovanie nákladov, pretože digitálni konkurenti sa chvália, že nepotrebujú mať nákladnú sieť kamenných pobočiek. V dychtivosti bánk dohoniť ziskovejšie digitálne alternatívy, sú postupne zatvárané pobočky a vypínané bankomaty rýchlejšie, než je na to spoločnosť je pripravená. Časom by sa tak Spojené kráľovstvo stalo pokusným laboratóriom pre to, čo môže očakávať zvyšok rozvinutého sveta.





Pokiaľ ide o finančné služby, Škótsko má nešťastnú kombináciu riedko osídlených vidieckych komunít so starnúcou populáciou, ktorá buď nedôveruje, alebo nechce využívať digitálne alternatívy. Nezávislý prieskum v decembri zistil, že fyzické bankovky a mince sú stále dôležité pre približne 25 miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve, čo predstavuje približne 38 % obyvateľstva. Súčasne, len pre približne tretinu transakcií sa používajú papierové bankovky a mince, čo by malo v najbližších 15 rokoch klesnúť až na 10 %.



V súčasnosti sa ľudia v mestách bez bankovej pobočky často obracajú na alternatívu, vo forme pestrofarebných „náklaďákoch“ vybavených prístupom na internet. Autá v niektorých dedinách zastavia na 30 minút týždenne, výjazdy sú plánované až kým komplet všetci neprejdú na digitálne bankovníctvo. Zamestnanci v dodávkach sú srdeční a priateľskí, ale nálada vonku až tak optimistická nie je. Staršie osoby, obchodníci, ktorí prevádzkujú krčmy alebo obchody, ktoré prijímajú hotovosť, stoja v rade. Okrem nich tam stoja aj tí, ktorí nemajú prístup na internet, alebo nechcú zmeniť rutinu, prípadne si cenia nezávislosť. Ale aj tí, ktorí nedôverujú on-line transakciám, obávajú sa podvodov a hekerov.





Bankové dodávky majú byť prezentáciou toho, že banky nezabúdajú na svojich vidieckych zákazníkov. Ale z úst seniorov, či obchodníkov je počuť nadávky. Urážky smerujú na vedúcich pracovníkov v Edinburghu a Londýne. V Castlebay musela RBS pozastaviť výjazdy mobilných pobočiek kvôli „nepriateľskému správaniu sa“ voči zamestnancom. Reakcia na plán RBS uzavrieť pobočku v Castlebay bola ostrá. Miestny poslanec, Angus MacNeil, označil uzavretie pobočky za „ekonomický vandalizmus“ a povedal, že The Royal Bank of Scotland by mala zo svojho názvu vypustiť slovo „Škótska“. Pre MacNeila bola záchrana pobočky „víťazstvom zdravého rozumu.“ Bývalý učiteľ základnej školy povedal, že obchody by boli nútené držať viac peňazí , čo by navýšilo poistné náklady a že pokles bankoviek a mincí by zruinoval obchody v dedine. "Pre firmy by to bol ekonomický kolaps, pre krčmy hotely, kaviarne, obchody. Banka je ekonomickým subjektom, to je silný argument."

Kým v Číne, kde peňaženky nahradili smartfóny a digitálne aplikácie priniesli novinky ako napríklad poistenie vozidiel a bankové úvery pre ľudí, ktorí k nim dovtedy nemali prístup, vo Veľkej Británii sa deje presný opak. Ľudia, ktorí berú pobočky bánk ako samozrejmosť, mali ľahký prístup k svojim bankovým účtom a širokému spektru finančných produktov, sa teraz cítia byť vytlačení na okraj. Pokles návštevnosti je podľa týchto ľudí len zámer pre uzavretie pobočky. Banky údajne úmyselne znižujú otváracie hodiny aj škrtajú ponúkané služby. Bank of Scotland argumentuje, že jej zákazníci čoraz viac preferujú digitálne služby. „Keď robíme zmeny na pobočkách, napríklad v otváracích hodinách, naše rozhodnutia sú vždy založené na frekvencii a spôsoboch, akými zákazníci túto pobočku využívajú.“

S postupným zatváraním pobočiek sa v Spojenom kráľovstve zvyšuje množstvo výskumov o tom, ako tento krok ovplyvňuje firmy a komunity. Výsledky naznačujú, že je to zlé pre malé podniky, ktoré sa musia nielen vyrovnať so zmenou nákupných modelov, ale aj ťažšie dokázali prísť k úverom po kríze z roku 2008, keďže banky sa zameriavali na väčších, ziskovejších klientov. Podľa prieskumu London School of Economics a University of Edinburgh Business School zverejneného v minulom roku sú napriek rýchlym technologickým zmenám, pre tieto firmy miestne bankové trhy stále dôležité. Malé firmy tvoria 99 % z 5,4 milióna podnikov v súkromnom sektore v Británii. Cestovanie za účelom získania hotovostného alebo bankového poradenstva môže spôsobiť, že budú menej produktívne. Blízkosť bánk považujú za tretí najdôležitejší faktor pre podnikanie na ostrovoch, ako to vyplýva z prieskumu z roku 2017. Ďalší výskum publikovaný profesormi z Univerzity v Nottinghame ukázal, že dve tretiny zatvorených pobočiek sa týkali oblastí, kde žijú chudobnejší ľudia.





Nárast internetového bankovníctva je neúprosný, ale úprimne povedané, nie všetci ho milujú. Využitie bankových aplikácií prudko stúplo, väčšina ľudí radšej vybaví čo najviac on-line, než návštevou pobočky banky, a toto číslo sa bude časom len zvyšovať. Investori nalievajú miliardy do digitálnych bánk bez pobočiek a boli za to pekne odmenení. Niektoré z najcennejších technologických startupov v Spojenom kráľovstve sú on-line banky. Vďaka tomu je ľahké stratiť zo zreteľa tie časti spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou digitálnej revolúcie. Už tu nie je manažér pobočky banky, ktorý mal svoje miesto v spoločnosti. Vedel, čo sa deje a poznal každého. Tento systém, v ktorom vedúci miestnej pobočky rozhodoval o kľúčových úverových, sa začal rozpadať ešte pred tým, než prišiel internet. Môžu za to úverové bodovanie a algoritmy. Autority z provincií boli stiahnuté do centrál v Londýne. Obchodný model sa ukázal ako nákladovo efektívny a nezastaviteľný. Pobočky boli „dekvalifikované“ a stali predajným miestom. Dovtedy impozantné bankové haly boli prepracované do pestrofarebných, otvorených obchodných priestorov. Digitálna revolúcia znamenala len ďalší posun algoritmickej automatizovanej autority. Vďaka úverovému bodovaniu sa stali pôžičky efektívnejšie, presnejšie a rentabilnejšie. Ale bankovníctvo sa tým stalo menej osobné, vytratilo sa spojenie, kde bankár bol súčasťou komunity. Hoci starý systém mohol byť nespravodlivý, zdá sa, že ľudia ešte menej dôverujú algoritmom. Percentuálny podiel Britov, ktorí si myslia, že banky fungujú, klesol z 90 % v roku 1983 na 19 % v roku 2009.



Ďalším problémom je, že big data a lepšie algoritmy by mohli niektorým úplne odrezať cestu k pôžičke. Poskytovatelia dokážu lepšie identifikovať najziskovejších a najrizikovejších spotrebiteľov. Väčšina ľudí možno získa lepšie úvery ako inokedy, ale tí, ktorí si to môžu najmenej dovoliť, budú zo systému vylúčení.





Prínosy digitalizácie sú pre veľké finančné inštitúcie zatiaľ nepopierateľné. Znižujú sa náklady na manipuláciu s hotovosťou, banky môžu profitovať z elektronických platobných transakcií. A zatiaľ čo pobočky hrali kedysi primárnu úlohu pri výbere peňazí, boli dôležitým zdrojom financovania úverov, ich uzatvorením banky neprišli o zdroj tohto kapitálu. Komerčné banky pôsobia v nezvyčajnej sfére, spoliehajú sa na štátne dotácie (prístup k pôžičkám centrálnej banky, očakávajú, že ak sú dostatočne veľké, v prípade núdze ich zachránia). A potom sú to aj ziskové subjekty s povinnosť vyplácať akcionárov. Preto sa na akademickej pôde rozšíril názor, že banky by sa mali stať dodávateľom, ako je to v prípade vodární, či elektrární a nemali by byť poskytovateľom služieb.



Po finančnej kríze sa bankový sektor dostal do neľahkej situácie. Záchrana z peňazí daňových poplatníkov vyvolala potrebu prehodnotiť bankové systémy sveta. Samozrejme, uskutočnili sa aj niektoré zásadné zmeny, povinné navýšenie kapitálu, menej zisku z obchodovania a pod. Ale základný princíp, že banky sú ziskové subjekty, ktoré získavajú veľkú časť svojich príjmov z vládnej podpory, zostáva. Sú určené skôr pre súkromných akcionárov ako pre spoločnosť ako celok.

Rozruch ohľadom zatvárania pobočiek bánk a rušenie bankomatov v Spojenom kráľovstve priniesol prinajmenšom politickú diskusiu. Tamojšia vláda tento mesiac oznámila založenie nového výboru, ktorého cieľom je chrániť prístup verejnosti k hotovosti. Technologické spoločnosti tu vidia obchodnú príležitosť, oslovujú miestnych politikov a obchodníkov s ponukou systémov na hladší prechod na digitálne platby. Pobočka banky RBS v Castlebay zatiaľ zostáva otvorená. Miestny poslanec ale vie, že jedného dňa o ňu dedina príde. „Ak tvrdia, že nepotrebujeme pobočky, tak prečo hneď nezatvoria všetky v Škótsku?“