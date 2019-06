Kľúčový kurz: 7 jüanov za dolár by mohlo byť problémom

Zdroj: CNBC

7 jüanov za dolár sa považuje za psychologická úroveň, trhy môžu reagovať, ak jüan klesne pod túto úroveň, čo by sa viedlo k skutočným ekonomickým nákladom pre Čínu a jej firmy. Slabší jüan bol kľúčovým v spore medzi USA a Čínou, pričom americký prezident obvinil Peking z úmyselného oslabenia svojej meny. Slabší jüan zatraktívňuje čínsky vývoz, čo dáva konkurenčnú výhodu na medzinárodných trhoch, argumentujú niektorí odborníci. Rýchlo oslabujúca mena by však mohla viesť investorov k tomu, aby presunuli svoje peniaze z Číny, upozornili analytici. V takom prípade by ale Peking mohol reagovať zavedením prísnejších kapitálových kontrol a opatrení zameraných na obmedzenie odlivu zahraničného kapitálu.





Podľa Khoona Goha z ANZ Bank, by oslabenie meny poškodilo čínske firmy a vyvinulo tlak krajiny na väčšie využívanie jüanu v medzinárodnom meradle. „Nezabúdajte, že v slabšom renminbi sú aj ekonomické náklady. Veľa čínskych firiem má stále veľké dlhy denominované v dolároch, ktoré nie sú zaistené. To ich dostane do problémov," cituje Goha televízia CNBC. Niektorí čínski developeri majú „relatívne veľké“ percento dlhov v cudzej mene v porovnaní s inými sektormi.

Ďalší analytici varovali, že oslabenie jüanu by mohlo ublížiť aj ostatným ázijským ekonomikám. Oslabený jüan by mohol zasiahnuť regionálne meny a viesť k vyšším nákladom pre tých, ktorí vydávajú dlhopisy denominované v dolároch.

Čína urobila veľa krokov na to, aby sa renminbi dostala na akciové trhy, do MSCI a tento rok sa trh s dlhopismi dostal do indexu Bloomberg Barclays. Keďže sa čínske aktíva čoraz viac obchodujú na svetových trhoch, viac cudzincov bude musieť obchodovať s jüanom, čo je zámerom internacionalizácie. Ale slabá čínska mena zníži dôveru investorov. Preto by z tohto pohľadu oslabenie renminbi mohlo ohroziť celú internacionalizáciu.

Analytici odhadujú, že úplné zahrnutie do indexu Bloomberg Barclays prinesie približne 150 miliárd USD zo zahraničia na trh s približne 13 biliónmi dolárov v Číne. Zahrnutie do MSCI priláka ďalšie miliardy.