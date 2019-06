Americká obchodná komora uvažuje o právnych krokoch proti clám na tovary z Mexika

dnes 12:46 -

Americká obchodná komora vyhlásila, že uvažuje o možných právnych krokoch s cieľom zabrániť prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť 5-percentné clá na dovoz z Mexika. Novými clami na všetok import z Mexika chce šéf Bieleho domu vyvolať tlak na túto krajinu, aby zastavila prúd migrantov smerujúcich do USA. Výkonný viceprezident Americkej obchodnej komory Neil Bradley označil ohlásené clá za nesprávny krok. Uviedol, že ich zaplatia americké rodiny a firmy, pričom sa nestane nič, čo by riešilo problémy na hraniciach. Americká obchodná komora reprezentuje záujmy viac ako troch miliónov firiem.

"Každá bariéra pre tok obchodu cez americko-mexické hranice bude mať reťazovitý vplyv, poškodí spotrebiteľov v USA, ohrozí americké pracovné miesta a investície, zabrzdí ekonomický pokrok," vyjadril sa David Schwietert, dočasný šéf Automobilového združenia, ktoré zastupuje americké automobilky a zahraničné firmy vyrábajúce autá v USA. Podľa niektorých predstaviteľov priemyslu clá nepovzbudia firmy, aby vrátili výrobu do USA, ale v skutočnosti budú mať opačný vplyv. Bude ich to odrádzať od presunu do USA, pretože by museli platiť viac za dovážané dielce.