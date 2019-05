dnes 12:31 -

Talianska centrálna banka varovala vládu pred prehĺbením deficitu verejných financií krajiny. "Obmedziť sa na hľadanie dočasnej podpory zvýšením deficitu verejných financií by sa mohlo ukázať menej než efektívne, dokonca kontraproduktívne, ak to povedie k zhoršeniu finančných podmienok a dôvery domácností a firiem," konštatovala banka. Talianska centrálna banka to uviedla vo výročnej správe, ktorú zverejnila v piatok. Informoval o tom portál cnbc.com.

"V porovnaní so zvyškom eurozóny sú náklady na verejný dlh Talianska vyššie a ekonomický rast krajiny je nižší," upozornila centrálna banka. Varovanie centrálnej banky prichádza v čase výrazného napätia medzi talianskou vládou a Európskou komisiou, ktorá dozerá na fiškálnu politiku Európskej únie. Brusel tento týždeň poslal talianskej vláde list so žiadosťou o vysvetlenie, prečo sa verejný dlh krajiny neznížil.

