USA a Čína môžu dohodu o obchode uzavrieť do šiestich mesiacov, ale boj bude pokračovať

Spojené štáty a Čína pravdepodobne dosiahnu dohodu o obchode v najbližších šiestich mesiacoch, ale tým sa neskončí napätie medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Pre televíziu CNBC to povedal riaditeľ poradenskej firmy Alavan Business Advisory a bývalý britský diplomat Alastair Newton.

Napätie medzi Washingtonom a Pekingom sa v uplynulých týždňoch čoraz viac posunulo do oblasti technológií. USA zaradili čínsku firmu Huawei na čierny zoznam a Čína uviedla, že uvažuje o obmedzení exportu vzácnych kovov do USA. Tieto suroviny sú nevyhnutné na výrobu iPhonov či elektromobilov.

"Technologická vojna sa neskočí," konštatoval Alastair Newton. Dodal však, že by nebol prekvapený, keby si prezident USA Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorí sa koncom júna stretnú na summite G20 v Japonsku, "potriasli ruky nad náčrtom dohody", ktorá by sa mohla dokončiť do októbra.

Ďalšia analytička tiež predpovedá, že rokovania o obchode sa možno obnovia na summite G20, ale je menej optimistická, pokiaľ ide o dohodu. "Videla by som summit G20 ako prirodzené miesto na to, aby sa tam prezidenti dohodli na obnovení vyjednávaní, ale nie ako miesto dohody," povedala pre CNBC Hannah Andersonová zo spoločnosti J.P. Morgan.

https://www.cnbc.com/2019/05/29/expert-predicts-us-china-trade-deal-in-six-months-tech-war-goes-on.html