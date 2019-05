V boji proti dominancii doláru majú pomôcť kryptomeny kryté komoditami

Zdroj: safehaven

Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina odhalila, že kryptomena nebude určená na maloobchodné použitie, ale na vyrovnanie medzi subjektmi a globálnymi jurisdikciami. Inými slovami, len tí, ktorí ich vyťažia, nimi aj budú disponovať. Ďalej hovorí, že je stále presvedčená, že by bolo lepšie, aby krajiny rozvíjali medzinárodné systémy zúčtovania, ako napríklad rámec Euráziskej hospodárskej únie (EAEU), ktorý využíva svoje vlastné národné meny. Napokon upozorňuje, že tento krok by nemal byť chápaný tak, že banka podporuje scenár, v ktorom kryptokomeny nakoniec nahradia fiat meny v peňažnom systéme.

Ruská centrálna banka ale svojim krokom potvrdila, že kryptomeny majú svoje miesto v modernom menovom systéme, či sa to niekomu páči alebo nie. Bol by to veľký krok pre odvetvie, ktoré znáša toľko kritiky a priameho odmietania. Minulý mesiac vydala ruská centrálna banka stručný politický prehľad, v ktorom načrtla potenciálne prínosy CBDC (digitálnych mien centrálnej banky) vrátane toho, že sú menej rizikové ako existujúce systémy a likvidnejšie aktívum, ktoré môže znížiť transakčné náklady. Za zmienku určite stojí, že banka uviedla anonymitu ako jedinú hlavnú nevýhodu CBDC.

Najväčšia ruská banka nie je jediná, ktorá podporuje kryptomeny, aj keď je jedinou centrálnou bankou, ktorá doteraz výslovne uviedla, že o zavedení uvažuje. Pred niekoľkými dňami Európska centrálna banka (ECB) vyhlásila, že krypromeny nepredstavujú hrozbu pre finančnú stabilitu regiónu. Iný príklad je JPMorgan, ktorá vo februári uviedla JPM Coin, každý token je viazaná na dolár. Nakoniec minulý rok bankové konzorcium prišlo s We.Trade, priamou konkurenciou pre Ripple, kryptomenu, ktorá uľahčuje medzibankové prevody.



Ale späť k Bank of Russia. CoinTelegraph oznámil, že banka diskutovala o vzájomných dohodách o vyrovnaní s Venezuelou nielen v rubľoch, ale aj v Petro. Určite to bude významný míľnik pre infantilnú kryptomenu v rukách Madura. Keď vláda prezidenta Madura spustila Petro v minulom roku, analytici tvrdili, že je predurčené na neúspech kvôli nedostatku dôvery zo strany komunity. Kryptomeny kryté komoditami mali nemalý podiel na škandáloch. Odvtedy ale Maduro povýšil Petro na alternatívnu oficiálnu menu. Dôchodcom začal ich dávky vyplácať v kryptomene bez ich súhlasu v snahe o to, aby digitálnu menu dostal do povedomia a masívnejšieho využívania. Populárny kryptoblog CCN v januári oznámil, že Petro sa zdá, že prežije, a to aj aj napriek nedostatku dôkazov o zásobách ropy, ktorými má byť údajne kryptomena krytá. Okrem toho je aj užívateľský nepriateľská.

A teraz sa venezuelské Petro chystá získať nový priestor na život po spojení s Ruskom. Obe krajiny sa vyhýbajú doláru, vnímajú ho ako príliš dominantný a dúfajú, že nová kryptomena im pomôže vyhnúť sa americkej mene.