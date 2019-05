Zavedenie základného dôchodku: Pokryjú ho nové dane z finančných transakcií

Zdroj: .tagesschau.de;euro.cz

dnes 10:35

Nemeckí sociálni demokrati navrhujú koncept základného dôchodku. Vďaka nemu b si prilepšilo asi tri milióny seniorov. Podľa návrhu budú platby pre ľudí s nízkymi dôchodkami aktualizované po 35 rokoch prispievania do systému. Potrebný balík peňazí na zvýšenie: 5-6 miliárd eur. Olaf Scholz počíta okrem iného aj so zavedením dane z finančných transakcií na kapitálovom trhu. Dane, o ktorej sa hovorilo, že by mala fungovať v celej Európskej únii.

Zavedenie novej dane rozhorčilo odborníkov a finančný sektor. Prezident Spolkovej asociácie daňových poplatníkov Reiner Holznagel odmieta, aby zavedenie novej dane malo byť špecificky určené na zvýšenie dôchodkov. Bernd Raffelhüschen z univerzity z Freiburgu tvrdí, že návrh neskúma ostatné príjmy nemeckých dôchodcov, a preto skôr pomôže bohatším Nemcom, ktorí síce majú nižší dôchodok, ale majú aj iné príjmy. Údajne by neprešiel ani z hľadiska udržateľnosti verejných rozpočtov.





Olaf Scholz

Navyše by sa zavedením takejto dane poškodila konkurencieschopnosť finančného sektora, čo môže byť v období po prípadnom brexite obzvlášť dôležité. Mohlo by to odradiť aj pôsobenie veľkých fondov v nemeckej ekonomike. Holznagel tvrdí, že daň z finančných transakcií by bránila akumulácii aktív v investičných a dôchodkových fondoch. Nezabránila by špekuláciám na akciových trhoch, takíto obchodníci by sa presunuli mimo jurisdikcie Nemecka.

Podobnú daň zaviedlo Švédsko. Výnosy z dane sa v priebehu rokov znižovali, preto sú pochynmosti, či by dokázala vyniesť požadovaných šesť miliárd eur ročne. Koncept dane z finančných transakcií navrhla Európska komisia už v roku 2011. Dohoda o nej ale nebola opakovane na celoeurópskej úrovni dosiahnutá. Mala sa týkať hlavne obchodov s cennými papiermi a ich derivátov. V roku 2016 rokovania o nej stroskotali. O rok neskôr myšlienku o obnovil francúzsky prezident Emmanuel Macron.