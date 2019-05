Obchodná vojna medi USA a Čínou neutícha

dnes 20:03 -

Obchodná vojna medzi USA a Čínou neutícha, naopak naberá na sile. Aktuálne spoločnosť Huawei podáva žiadosť na súd v USA, aby odsúdil zákaz ich výrobkov ako protiústavný. Spoločnosť Neolix, začala masovú výrobu autonómnych dodávok bez šoféra. Toyota Motor zvažuje investíciu 60 mld. JPY do Čínskej taxislužby Didi Chuxing. Výnos 10 ročného Japonského Dlhopisu klesol na -0,1%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 1,21 %, Hang Seng Index – 0,57 %, CSI 300 – 0,23 %.

V Nemecku narastá nezamestnanosť, za apríl vzrástla o 60 000 ľudí. Percentuálny nárast nezamestnanosti sa zvýšil o 0,1% na úroveň 5 %. Dánske HDP rástlo medziročne o 2,2 %. Švédske HDP rástlo medzikvartálne o 0,6 %. Trh s oceľou nevyzerá najlepšie, najväčší svetový producent Arcelor Mittal, ohlásil zníženie produkcie v továrňach v Európe. Toto znižovanie produkcie zasiahlo Európu už druhý krát. Za zníženie produkcie v Európe môže slabý dopyt po oceli. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 1,52 %, CAC 40 – 1,70 %, DAX – 1,57 %.

Amerika dnes v červených číslach. Čína pohrozila USA v prebiehajúcom obchodnom spore, že obmedzí dovoz vzácnych zemín na výrobu elektronických produktov do USA. Boeing oznámil jednému zo svojich najväčších zákazníkov, že lietadlá 737 MAX by do júla mohli opäť vzlietnuť. V máji klesli zásoby ropy v USA z 8,60 BBL/1mil. na úroveň 2,40 BBL/1mil. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,89 %, S&P 500 – 0,62 %, NASDAQ – 0,79 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Chesapeake Energy Corporation, ktorej cena akcií vzrástla v rámci dnešného dňa o 10,31 %. Dôvodom vysokého rastu bol zvýšený dopyt po palivách a aj dôvera vysokého manažmentu, ktorý si kúpil akcie. Spoločnosť pôsobí v ropnom priemysle. Na trhu pôsobí už 30 rokov. Ich produkty sú ropa a zemný plyn.

Adam Hrdlička, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.