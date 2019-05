Nezamestnanosť v Maďarsku klesla na historické minimum

dnes 15:16 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca apríla mierny pokles, pričom sa dostala na historické minimum. Ukázali to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Podľa údajov štatistického úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Maďarsku za obdobie od februára do konca apríla 3,5 %. To je najnižšia nezamestnanosť za obdobie evidovania príslušných údajov. Najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahlo Maďarsko v období svetovej finančnej krízy, a to v období do konca marca 2010. Vtedy predstavovala 11,8 %.

V trojmesačnom období do konca marca tohto roka, ako aj do konca februára dosiahla miera nezamestnanosti 3,6 % a v trojmesačnom období február - apríl pred rokom 3,8 %. Ekonómovia očakávali, že zotrvá na úrovni 3,6 %.

Miera evidovanej nezamestnanosti v kategórii mladých ľudí (15 - 24 rokov) dosiahla 10,8 %.