Svet sa do 10 rokov zmení, musíme tomu prispôsobiť aj investovanie

Benjamin Moshinsky, Bob Chen a Mark J. Hamilton z Fidelity International sa pozreli na celý rad odborných analýz aby v kocke zhrnuli, ako bude svet vyzerať za 10 rokov. A na základe týchto informácií vysvetľujú, ako sa bude v budúcnosti meniť spôsob investovania.

Svet by sa podľa analytikov mal pripraviť na to, ako fungovať v prostredí nízkych sadzieb v dlhodobom horizonte. "Očakávame nárast volatility, čo už sme videli aj v nedávnych mesiacoch. Myslím, že žijeme vo svete, kde bude rast volatility pokračovať," hovorí Martin Dropkin, riaditeľ výskumu nástrojov s fixným príjmom. "Ľudia majú už dnes veľmi špecifické potreby. Treba myslieť aj na to, že do penzie budú postupne odchádzať populačne silné ročníky a budú potrebovať na ňu našetriť," dopĺňa Wen-wen Lindrothem senior úverový analytik. "Navyše keď porovnám dve pravdepodobne najväčší skupiny – mileniálov a generáciu x - a potom tiež ženy a mužov, sú rozdiely v tom, ako chcú tieto skupiny investovať svoje peniaze. V roku 2029 síce mileniáli stále nebudú držať väčšinu nami spravovaných aktív, podľa štúdií to bude iba niečo okolo 16 percent, ale ich kultúrny vplyv bude oveľa väčší. Parametre investícií sa preto zmenia. Možno, že v budúcnosti sa všetko nebude krútiť okolo výnosu na akciu alebo ROE. Hľadáme preto ďalšie spôsoby, ako oceňovať spoločnosti a pripájať do ocenenia aj ich dlhodobú hodnotu," objasňuje Wen-Wen Lindrothem.



Inovácie budú nevyhnutnou súčasťou investovania."Analýza veľkých dát a využitie umelej inteligencie môžu pomôcť k lepšiemu rozhodovaniu o investíciách. Myslím, že práve teraz sme na začiatku cesty," uzatvára Martin Dropkin.

Ekonomika

Väčšie a dynamickejšie rozvojové ekonomiky budú "dospievať" a ich rast spomalí. S ich ďalším rozvojom, klesne počet obyvateľov za hranicou chudoby. Počet ľudí žijúcich za menej ako 1,9 dolára na deň klesne o 25 percent na 480 miliónov.

Životné prostredie

Menšia miera chudoby so sebou prinesie zvýšenú spotrebu, najmä mäsa, čo znamená ekologické riziká. Svet príde v roku 2030 o 170 miliónov hektárov lesov (pralesov), zhorší sa tak absorpcia CO2 a bude pokračovať rast globálneho otepľovania.

Emisie CO2

Naďalej potrvá boj s emisiami CO2, ktoré pravdepodobne stále porastú, aj keď pomalším tempom. Množstvo cestujúcich leteckou dopravou porastie ročne o 3,6 percenta, čo znamená nárast na 7,8 miliardy v roku 2036, teda na dvojnásobok oproti súčasnému stavu.

Rybolov

Rastúci dopyt po potravinách zvýši tlak na produkciu rýb, pôjde však skôr o rybie farmy, než o lov.

Sucho

Poľnohospodárstvo a priemysel už dnes upozorňuje na nedostatok vody. Rastúci dopyt po nej môže prevážiť ponuku už v roku 2030. Zvlášť sú riziku vystavené husto obývané oblasti. K najrizikovejším patrí Kapské mesto, Sao Paulo, Bengaluru, Peking a Káhira.

Technológie

Dopyt po zariadeniach, ktoré môžu byť pripojené on-line, rastie každým rokom o 12 percent, čo vedie k prílivu spotrebiteľov a dostupnejším technológiám. Autá sa pridajú k telefónom a ďalšej elektronike a budú poháňané elektrinou z batérií.

Kobalt

Kobalt je základnou zložkou lítiových batérií. Čím väčšie množstvo zariadení, tým väčší bude tlaku na ponuku tohto kovu. Okolo roku 2030 bude už asi 90 percent vyťaženého kobaltu okamžite použitého. Čína ako svetový producent technológií, bude kobalt veľmi potrebovať. Recykláciou kobaltu z vyradených elektronických zariadení sa budú dať limity v určitom objeme eliminovať.

Umelá inteligencia

Rastúce využívanie umelej inteligencie bude mať dopad na zamestnanosť. Umelá inteligencia nahradí niektoré pozície, ale naopak nové vytvorí. Celkový negatívny efekt na hladinu zamestnanosti bude neznateľný.

Umelá inteligencia posilní svetovú ekonomiku a zasiahne do našich životov. Pre svetovú ekonomiku predstavuje väčší rast produktivity než vynález parného pohonu a internetu dohromady. HDP to podporí zhruba o 1,2 percenta ročne, čiže na 13 biliónov dolárov v roku 2030. Len niektoré sektory zostanú nedotknuté, ale väčšina, od armády až po dopravné prostriedky, sa prispôsobí. 20 percent všetkých áut bude autonómnych a 25 percent vojakov budú roboti.