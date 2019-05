Nemýľte si pojmy s dojmami, pri investovaní to vyjde draho

Zdroj: awealthofcommonsense

Portfólio nie je investičný plán

Portfólio samo o sebe nie je investičným plánom. A ak portfólio nie je zostavené podľa určitého plánu, ide o čistú špekuláciu. Problém je aj v tom, čo ľudia často považujú za svoj investičný cieľ. Cieľom nikdy nemá byť dosahovanie vyšších výnosov než čo dokážu ostatní. Cieľom má byť dosahovanie výnosov, ktoré zaistia človeku dostatočný príjem. Ak niekto s peniazmi zaobchádza tak, že mu peniaze dôjdu vo veku 75 rokov a niekto tak, že mu vydržia až do 80-ky, bude "úspešnejším" ten druhý len v takom prípade, ak aj 80-ke umrie.

Dobrá rada nie je efektívna rada

Ani sa nemusíte príliš snažiť, dobré rady nájdete všade vôkol. Ľudia navyše dobré rady väčšinou ani nepotrebujú, pretože tušia, ako by sa mali správať a čím by sa mali riadiť. Efektívna rada je taká, ktorá človeka prevedie cestou k úspechu, nie mu len túto cestu v diaľke ukáže.





Dobrý produkt neznamená dobrý biznis

Dobrý produkt ľuďom uľahčuje alebo spríjemňuje život. Sám o sebe ale pre spoločnosť, ktorá ho vyrába, nič neznamená. Stačí, aby niekto prišiel s ešte lepším produktom. Dobrý biznis nestojí a nepadá na jednom produkte. Vôbec sa nemožno spoliehať na to, že sa bude dať neustále profitovať z toho istého. Dobrý biznis je založený na neustálom inovovaní a vývoji.

Odporúčania druhým nie sú to, čím by ste sa sami riadili

Celý rad portfólio manažérov investorom odporúča, na čo sa na trhu aktuálne zamerať. Dokážu poradiť, ktoré akcie by mali dosiahnuť lepšiu a ktoré horšiu výkonnosť. Ako je ale potom možné, že tí istí portfólio manažéra zaostávajú nielen za konkurenciou, ale aj za celým trhom? Jednoducho preto, že radiť je jednoduchšie ako sa radami riadiť.