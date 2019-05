Francúzsko si chce v prípade fúzie Renaultu s Fiatom chrániť svoje záujmy

dnes 13:01 -

Francúzsko si bude musieť chrániť svoje záujmy a pracovné miesta v prípade akejkoľvek fúzie Renaultu s koncernom Fiat Chrysler (FCA), uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Podiel štátu v Renaulte by sa automaticky znížil.

Le Maire povedal, že vláda bude žiadať v prípade fúzie Renaultu s Fiatom garancie, vrátane ochrany francúzskych pracovných miest, zabezpečenia dostatočného zastúpenia Francúzska v predstavenstve nového koncernu, či zabezpečenia toho, že nový koncern bude lídrom vo vývoji elektrických batérií. Prvoradá je podľa neho ochrana pracovných miest.

Le Maire tiež potvrdil, že v prípade realizácie fúzie, by podiel štátu v automobilke klesol na 7,5 % zo súčasných 15 %.

Francúzsky minister financií vyhlásil, že od predsedu predstavenstva Renaultu Jeana-Dominiqua Senarda chce sľub, že sa nezatvorí ani jeden francúzsky závod Renaultu a že francúzske záujmy budú dostatočne reprezentované vo vedení nového koncernu.

Na čele novej skupiny by podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou mal stáť John Elkann. Senard by sa zrejme stal výkonným riaditeľom.

Taliansko-americký koncern Fiat Chrysler v pondelok (27. 5.) predložil Renaultu nezáväznú ponuku, v ktorej navrhuje zlúčenie. V novom koncerne, ktorý by bol kótovaný na burzách v Paríži, New Yorku a Miláne, by mali obe automobilky po 50 %, uviedol FCA. Fúzia by vytvorila tretieho najväčšieho výrobcu áut na svete s ročnou produkciou 8,7 milióna vozidiel.