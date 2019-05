UBS o budúcnosti dopravy: Jazda Uberom by mohla zlacnieť až o 80 %

Zdroj: BI

Uber a Lyft majú v tomto roku za sebou počiatočnú verejnú ponuku, spoločná hodnota firiem je na úrovni 84 miliárd dolárov. To je ale podľa odhadov UBS len zlomok toho, kam porastie globálny trh robotaxíkov do roku 2030. Banka prišla so svojim simulačným modelom, aby odhadla budúcnosť zdieľaných jázd v New Yorku a vplyv autonómnych vozidiel na toto odvetvie. Záver poukazuje na 2-biliónový trh do roku 2030.

Pre spotrebiteľov aj šoférov je asi najzaujímavejšou správou simulácie v reálnom čase to, že cestovné by mohlo v nasledujúcom desaťročí výrazne klesnúť. Až o 80 %, čo znamená ešte väčšiu konkurenciu pre využívanie vlastného auta či verejnú dopravu. "Priemerná cena cestovného platená cestujúcimi by mohla klesnúť o viac ako 80 %, bolo by to lacnejšie než cestovný lístok na metro," uviedol tím analytikov vo svojej zdĺhavej správe. Dodáva, že flotila vozidiel by stále vytvárala ziskovosť na úrovni viac ako 30 %. To je dobrá správa pre Uber a Lyft, ktoré sú stále v červených číslach. Rast zdieľanej jazdy sú ale zlou správou pre systémy verejnej dopravy, ako ukázali viaceré štúdie.







Autonómia môže tiež pomôcť vozidlám Uber a Lyft zvýšiť mieru využitia. Čas, kedy auto skutočne využíva platiaci cestujúci. "Miera využitia flotily robotaxíkov by v priebehu 24-hodinovej zmeny dosiahla 50 %,“ píše UBS. "To je dvakrát toľko ako má dnes Uber a Lyft a 10 krát vyššia ako súkromné ​​auto."

Kým sa však svet pomaly dopracuje k autonómnym vozidlám, prejde aj niekoľko desaťročí. UBS predpokladá, že zlom nastane už tento rok. "V momente, keď nadíde bod zlomu, veríme, že tempo rastu rozšírenia robotaxíkov bude strmé," uviedli analytici. "Sme presvedčení, že obchodný model bude fungovať po finančnej aj technologickej stránke. Aj keby sme naše odhady zavedenia robotaxíkov posunuli o 1-2 roky, odrážalo by to vyššiu efektívnosť flotily, ako je uvedené v našej simulácii. Jednoducho na pokrytie dopytu bude potrebných menej áut."