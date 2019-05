Aj bez vlastných prevratných technológií: Čína sa v hľadáčiku Západu objavuje čoraz častejšie

Zdroj: The Economist

Foto: SITA/AP

dnes 9:22 -

Západné spoločnosti prichádzajú na čínsky trh najmä kvôli tomu, že tam chcú získať podiel na trhu, rozšíriť distribúciu a získať lacné výrobné kapacity. V niektorých prípadoch kupujú západné spoločnosti priamo ich čínske náprotivky, väčšinou ide o menšie transakcie v menej významných segmentoch trhu, napríklad vo výrobe senzorov pre elektromobily.



The Economist však dodáva, že dnes sa cieľom stávajú aj mladé technologické firmy, ktoré majú svoje výskumné tímy, patenty, klientov a niekedy prístup k štedrým štátnym dotáciám. Tento trend silnie i napriek tomu, že sa zvyšuje averzia medzi Spojenými štátmi a Čínou a americká vláda dáva svojim technologickým spoločnostiam jasne najavo, že podnikanie s Čínou pre nich predstavuje nebezpečenstvo. Obchodná komora EÚ ale na základe prieskumu tvrdí, že väčšina zahraničných spoločností podnikajúcich v Číne vníma tamojšie firmy v oblasti inovácií minimálne rovnako ako tie európske.





The Economist píše, že "celkovú náladu dobre vyjadrujú tie najvýznamnejšie transakcie". Konkrétne napríklad investície Applu do Didi Chuxing, Microsoftu do Laiye či ALPHABET do jd.com. A dá sa očakávať, že bez obchodnej vojny budú podobné transakcie ďalej rozkvitať. Jastraby v USA môžu po takejto vojne volať, ale americké firmy sú z nej už menej nadšené, uzatvára The Economist.