Bielorusko začalo v minulých dňoch s dodávkou znečistenej ropy späť do Ruska

dnes 16:16 -

Bielorusko už začalo s dodávkou kontaminovanej ropy späť do Ruska, pričom do konca minulého týždňa odoslalo takmer 10 % z objemu, ktorý ruská strana prisľúbila odobrať. Uviedla to v pondelok bieloruská štátna energetická spoločnosť Belneftechim.

Spoločnosť informovala o tom, že so spätnou dodávkou znečistenej ropy do Ruska začala už v piatok (24. 5.). Do konca týždňa dodávky dosiahli približne 80.000 ton.

O pláne, v rámci ktorého Rusko prevezme späť z bieloruskej sekcie ropovodu Družba zhruba 1 milión ton kontaminovanej ropy, čím sa vyčistí sekcia ropovodu vedúca do Poľska a Nemecka, sa dohodli zástupcovia Ruska a Bieloruska vo štvrtok (23. 5.) minulý týždeň. Ďalší zhruba milión ton kontaminovanej ropy v Poľsku a Nemecku si vyriešia v daných štátoch, a to tak, že ju odoberú miestne rafinérie.

K znečisteniu ropy prepravovanej ropovodom Družba došlo v druhej polovici apríla, keď sa do ropovodu dostala ropa znečistená organickými chloridmi. Tie sa používajú na zvýšenie produkcie ropy, pred dodávkou odberateľom sa však musia odstrániť, inak môže dôjsť k poškodeniu rafinérskych zariadení.