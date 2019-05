USA nie sú podľa Trumpa pripravené na uzavretie obchodnej dohody s Čínou

dnes 12:16 -

Spojené štáty nie sú pripravené na uzatvorenie obchodnej dohody s Čínou. Konštatoval to americký prezident Donald Trump, ale ponechal ako otvorenú možnosť, že obe krajiny by raz mohli dohodu dosiahnuť. Počas návštevy Tokia Trump v pondelok o Číne povedal, že by rada uzavrela dohodu. "My nie sme pripravení dohodu uzavrieť," dodal. "Vyberáme desiatky miliónov dolárov na clách a táto suma by mohla ísť hore veľmi, veľmi podstatne, veľmi ľahko," povedal šéf Bieleho domu.

Trump však predpovedá "veľmi dobrú dohodu s Čínou niekedy v budúcnosti, pretože neverím, že Čína môže pokračovať v platení tých naozaj stoviek miliárd dolárov na clách". Americký prezident zároveň uviedol, že očakáva schôdzku so svojím čínskym partnerom Si Ťin-pchingom na budúci mesiac počas summitu G20 v Japonsku.