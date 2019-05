S telefónom v ruke môže byť váš nákup drahší až o 41 %

Zdroj: conversation

Nedávna štúdia naznačuje, že tí, ktorí pri nákupe potravín používajú svoje telefóny, zaplatia za nákup v priemere o 41 % viac než tí, ktorí telefón nemajú. Na prvý pohľad by sme očakávali presne opačný efekt. Mnohí predajcovia kamenných predajní považovali nakupujúcich zo smartfónom v ruke, za zákazníka hľadajúceho rozptýlenie. Obávali sa, že takíto zákazníci venujú viac pozornosti displeju svojho telefónu než pohľadu na lákavé cenovky produktov v obchode. Alebo, že používajú svoje telefóny na vyhľadávanie lepších ponúk on-line.

Aby sa ukázalo, či sú tieto obavy oprávnené, tím vedcov uskutočnil experiment, v ktorom viac ako 400 zákazníkov vybavili špeciálnymi okuliarmi. Tie si nasadili a vybrali sa na nákupy ako obvykle. Okuliare umožnili presne vidieť, čo nakupujúci robili, na čo sa dívali. Niektorí účastníci boli vyzvaní, aby pri nákupe používali svoj mobilný telefón, zatiaľ čo niektorí boli požiadaní, aby ich pre túto chvíľu odložili. Ukázalo sa, že používanea mobilného telefónu má v konečnom dôsledku opačný efekt. Zákazníci, ktorí kontrolovali svoj telefón pri nákupe, minuli v priemere o 41 % viac. Navyše tí, ktorí svoje telefóny používali najviac, mali tendenciu míňať najviac peňazí.

Carl-Philip Ahlbom, jeden z autorov štúdie

Dôvodom je spôsob, akým funguje ľudský mozog, keď nakupujeme. A obrovské množstvo ponúk. Dokonca aj malý obchod s potravinami môže mať na pultoch 10 000 unikátnych výrobkov, v prípade veľkých supermarketov je to niekoľkonásobne viac. Je takmer nemožné, aby ľudský mozog vedome spracoval tieto vnemy a dokázal voliť medzi všetkými týmito dostupnými položkami. Jednoducho sa nedokážeme vyrovnať s týmito rozhodnutiami, čo znamená, že naše mozgy sa snažia zjednodušiť zložitosť nákupu potravín rôznymi spôsobmi.

Jedným zo spôsobov je aktivácia určitého druhu interného autopilota. Funguje ako druh nákupného scenára, ktorý predpisuje, čo robíme a na čo sa v obchode pozeráme. V podstate to znamená, že väčšina nakupujúcich zvyčajne chodí do tých istých regálov a sekcií, opakovane nakupuje tie isté výrobky. Povedzme napríklad, že pravidelne nakupujete mlieko, kurča a banány. Váš vnútorný autopilot vás povedie medzi regálmi tam, kde viete, že sa tento tovar nachádza. Podobne je to, ak si potrebujete kúpiť niečo na večeru. Jednoducho máte vnútorný scenár toho, čo by to asi tak malo byť. Produkty, ktoré nie sú súčasťou tohto scenára, sú najčastejšie odfiltrované vašim mozgom ako irelevantné informácie. Koniec koncov, prečo by ste sa mali zaujímať o výrobky na tepelnú úpravu, ak plánujete rýchlu večeru po dlhom dni v práci a návrate domov? Všetky tieto produkty, ktoré vedome nevidíme, nemajú šancu dostať sa do nákupného košíka. Faktom je, že nakupujúci sú konzervatívne tvory. Väčšina z nás si vyberá pri nákupe potravín medzi menej ako 150 položkami ročne.





Ale keď sa nedokážeme vzdať telefónu, stane sa niečo iné. Nech už je to telefonovanie, posielanie textových správ, kontrola sociálnych sietí, alebo prehliadanie dovolenkových destinácií, naša myseľ je nútená zmeniť veľmi obmedzenú pozornosť z úlohy nákupu na dianie na telefóne. Rozptýlenie pozornosti spôsobuje drastickú zmenu v správaní sa zákazníka v obchode. Razom sa začne pohybovať po obchode pomalšie a v nepredvídateľných vzoroch, putujúc neplánovane medzi regálmi.

Telefón dokáže posunúť hranice. Zákazník trávi viac času v obchode a je viac vnímavý, vidí širší sortiment výrobkov, ako keď ide podľa programu autopilota. To znamená, že je menej pravdepodobné, že dokáže odfiltrovať informácie o tovare mimo bežného scenára a je viac prístupný inšpiráciám, aby nakúpil viac. Viac času stráveného v obchode, pohľad aj na ďalšie produkty, sa v konečnom dôsledku odrazia na väčšom nákupe, čo nie je nevyhnutne zlá vec, pretože môžete byť upozornení na nákup výrobkov, ktoré doma potrebujete, ale ste nane akosi pozabudli. Rovnako tak môžete byť inšpirovaní k odskúšaniu ničoho nového.



Samozrejme, sú aj takí, ktorí do obchodu vkročia úplne cielene, držiac sa svojho nákupného zoznamu a rozpočtu. V takom prípade bude asi najlepšie, ak váš telefón zostane v taške alebo vo vrecku. Pamätajte na to, že aj on-line priateľský obchod, ponúkajúci bezplatnú wi-fi alebo nabíjaciu stanicu, môže tieto služby mať z jediného dôvodu. Aby ste v obchode nechali viac peňazí.