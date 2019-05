dnes 12:46 -

Spoločnosti Fiat Chrysler a Renault diskutujú o vytvorení partnerstva. Pre televíziu CNBC to povedal zdroj oboznámený s rokovaniami. Taliansko-americká automobilka a francúzsky výrobca áut skúmajú viacero príležitostí, ktoré by znamenali budúcu spoluprácu oboch firiem, uviedol zdroj. Nie je však jasné, či by partnerstvo viedlo k tomu, že Fiat Chrysler by napokon vstúpil do aliancie Nissan-Renault-Mitsubishi.

Automobilka Fiat Chrysler odmietla žiadosť CNBC, aby sa k správe vyjadrila. Spoločnosť Renault televízia ihneď nedokázala osloviť. Ak by sa Fiat Chrysler zapojil do skupiny Renault-Nissan-Mitsubishi, ktorá existuje od roku 1999, aliancia by sa stala najväčším výrobcom áut na svete, keďže jej ročný predaj by bol 15,6 mil. vozidiel. V súčasnosti je najväčšou globálnou automobilkou Volkswagen, ktorý vlani predal 10,8 mil. áut.

https://www.cnbc.com/2019/05/25/fiat-chrysler-and-frances-renault-plan-to-team-up-amid-changes-to-the-auto-industry.html