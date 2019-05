V biomedicínskom výskume má Slovensko potenciál, tvrdí šéfka Inštitútu výskumu a vývoja MZ

dnes 12:01 -

Slovensko má podľa riaditeľky Inštitútu výskumu a vývoja Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) Ivice Kvietikovej v biomedicínskom výskume vysoký potenciál. Uviedla to v stredu na podujatí Life Science Innovation Day, ktoré sa konalo vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátorom stretnutia bola Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci s MZ. Hlavnou témou druhého ročníka podujatia bolo posilnenie rozvoja excelentnej biomedicíny na Slovensku.

“My máme vysoký vedecký potenciál, ako vo vedecko-výskumných inštitúciách, tak aj v nemocniciach,” povedala Kvietiková. Biomedicína si však podľa nej vyžaduje významnú spoluprácu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vedeckou komunitou. “Bohužiaľ, táto oblasť je na Slovensku dlhodobo podfinancovaná,” zhodnotila. Mala by byť podľa nej nastavená jednotná štátna politika v oblasti biomedicíny so systémovou a dlhodobou podporou. Konštatovala, že zlepšenie výskumu môže pomôcť krajine prejsť od výrobnej k znalostnej ekonomike, ktorá vytvára produkty s vysokou pridanou hodnotou. V súčasnosti je téma biomedicíny rozdelená medzi viacero rezortov. Zaoberá sa ňou prioritne ministerstvo školstva, ale aj ministerstvo zdravotníctva a hospodárstva, podľa Kvietikovej by však mala vzniknúť úzka medzirezortná spolupráca.

Člen vedeckej rady MZ a generálny riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb Richard Imrich taktiež vníma nedostatok financií pri podpore výskumu. “Pridaná hodnota biovýskumu je beh na dlhé trate," povedal. Investícia, ktorá sa do neho vloží, sa podľa neho často ukáže až po desaťročiach, čo na úrovni ministerstva financií nemusí byt atraktívne. “Toto je sektor, kde je potrebná investícia, dlhodobá udržateľnosť a stabilita financovania,” dodal.

"Rozvoj biomedicíny, najmä výskum a vývoj inovatívnej, včasnej, personalizovanej diagnostiky, liekov, medicínskych postupov a nových zdravotníckych technológií je nevyhnutný nielen pre zdravú populáciu, ale aj pre posilnenie znalostnej ekonomiky v SR, jej diverzifikáciu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť," uviedol generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana. Podľa neho kontinuálna a systémová podpora tohto výskumu a vývoja pomôže udržať špičkových vedcov a pritiahnuť ďalších zo zahraničia.

"Inovácie v biomedicíne sú kľúčom k tomu, aby sa zdravotníctvo dostalo do formy pre budúcnosť," konštatoval konateľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Peter Kompalla. Podujatím podľa neho vytvorili platformu, kde sa stretávajú zástupcovia z ministerstva zdravotníctva, hospodárstva a vedy, aby spoločne nachádzali riešenia pre budúce výzvy. Komora pripomenula, že výdavky na zdravotnú starostlivosť na Slovensku dosiahli podľa najaktuálnejších údajov OECD novú rekordnú hodnotu. V roku 2017 predstavovali vyše 16 mil. eur na deň, celkovo to bolo 6 mld. eur. Zodpovedá to podielu na HDP vo výške 7,1 %.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, založená v roku 2005 v Bratislave, je fórom nemeckých a slovenských firiem. Komora zastupuje záujmy vyše 440 členských firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú 122 000 pracovníkov a dosahujú obrat v hodnote 27 mld. eur. SNOPK patrí k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr.