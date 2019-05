Panasonic zastavuje obchodovanie s firmou Huawei

dnes 12:01 -

Japonský výrobca elektroniky Panasonic uviedol, že zastavuje obchodovanie so spoločnosťou Huawei, aby vyhovel americkým reštrikciám. Americký zákaz dodávok čínskej firme sa totiž podľa firmy Panasonic týka tovarov, ktoré majú 25 % a viac komponentov pochádzajúcich z USA. "Panasonic oznámil v internom hlásení, že by mal zastaviť transakcie so spoločnosťou Huawei a jej 68 pobočkami, na ktoré sa vzťahuje zákaz vlády USA," uviedla firma vo vyhlásení poskytnutom vo štvrtok pre BBC. V ten istý deň však Panasonic na svojej čínskej internetovej stránke zverejnil protirečivé vyhlásenie, že je naďalej dodávateľom firmy Huawei. Na žiadosť BBC o objasnenie Panasonic hneď neodpovedal.

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zaradila spoločnosť Huawei na svoj čierny zoznam, čiže zakázala, aby jej americké firmy dodávali technológie bez vládneho súhlasu. Huawei je v epicentre americko-čínskej obchodnej vojny už mesiace. USA argumentujú, že čínska vláda by mohla produkty Huawei využiť na špionáž. Firma Huawei takéto tvrdenia popiera a tvrdí, že je od čínskej vlády nezávislá.

https://www.bbc.com/news/business-48375411