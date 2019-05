Šefčovič upozorňuje na plánované sankcie USA, môžu ohroziť energetickú bezpečnosť

dnes 11:16 -

Eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič nie je nadšený z plánov Spojených štátov zaviesť sankcie pre firmy, ktoré sa zúčastnia na plynovodnom projekte Nord Stream 2. Ako uviedol podpredseda Európskej komisie pre agentúru SITA, sankcie zo strany Američanov môžu v konečnom dôsledku znížiť energetickú bezpečnosť celej Európskej únie. „Pred jednostrannými sankciami uprednostňujeme, ak partneri a spojenci ako EÚ a USA úzko koordinujú svoje kroky a hľadajú spoločné riešenia. Úzka spolupráca je obzvlášť dôležitá v prípadoch, ak opatrenia majú dopad na niektorú zo strán. Je tu navyše opodstatnená obava, že sankcie, v závislosti od ich rozsahu, môžu mať nepriaznivý efekt na energetickú bezpečnosť EÚ,“ povedal Šefčovič.

Slovenský eurokomisár si už dlhší čas uvedomuje, že plánovaný plynovodný projekt Nord Stream 2 má politický rozmer a polarizuje Európsku úniu. Na konci dňa môže mať tento projekt podľa neho nepriaznivé dopady na slovenskú energetickú bezpečnosť. „Práve preto som inicioval dva veľmi konkrétne kroky. Jednak som navrhol úpravu smernice o plyne, ktorú nedávno schválili členské štáty i Európsky parlament. Vďaka tomu sa aj na projekt Nord Stream 2 budú vzťahovať prísne európske pravidlá,“ zdôraznil Šefčovič s tým, že druhým nemenej dôležitým krokom sú neustále trojstranné rokovania s Ruskom a Ukrajinou o zachovaní tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do EÚ.

Šefčovič sa nevyhýba pri zabezpečení energetickej bezpečnosti EÚ ani úzkej spolupráci s Američanmi. „Sám som sa nedávno zúčastnil na otvorení vývozného terminálu na skvapalnený plyn (LNG) v americkej Louisiane,“ konštatoval Šefčovič. Vďaka tomuto terminálu by mala mať únia prístup k väčšiemu množstvu amerického skvapalneného plynu.

Americká vláda chce s použitím sankcií zabrániť výstavbe plynovodu Nord Stream 2. Zákon namierený proti firmám zapojeným do projektu bude pripravený „v nie veľmi vzdialenej budúcnosti“, uviedol v utorok počas návštevy Kyjeva americký minister energetiky Rick Perry. Minister konštatoval, že odpor proti projektu je v USA silný. Kongres preto schváli príslušný zákon, prezident ho podpíše a „to Nord Stream 2 zaťaží sankciami“, dodal Perry.

Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať plyn z Ruska do Nemecka cez Baltské more. Projekt je dlhodobo terčom kritiky zo strany USA a viacerých európskych krajín vrátane Slovenska, ktoré tvrdia, že by mohol zvýšiť závislosť Európskej únie od Ruska ako od dodávateľa energií. Hoci jeho úplným vlastníkom je ruský plynárenský gigant Gazprom, polovicu projektu v hodnote 8 miliárd eur financuje päť európskych energetických a chemických firiem, vrátane spoločností Shell, BASF a Engie. Povolenie Nord Stream 2 už dostal od Ruska, Fínska, Švédska a Nemecka.