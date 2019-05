Akciový trh v USA posilnil, zmiernenie reštrikcií proti Huaweiu podporilo technologický sektor

dnes 9:46 -

Akciový trh v USA v utorok rástol po správe, že americká vláda dočasne odložila obchodné reštrikcie proti čínskej firme Huawei. To podporilo výrobcov počítačových čipov a iné technologické firmy, ktoré po oznámení plánov americkej vlády v úvode týždňa utrpeli veľké straty. K rastu prispeli aj priemyselní výrobcovia, banky alebo spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve.

Index S&P 500 posilnil o 0,9 % na 2 864,36 bodu, Dow Jones o 0,8 % na 25 877,33 bodu a technologický Nasdaq o 1,1 % na 7 785,72 bodu.

Americké ministerstvo obchodu v utorok oznámilo, že telekomunikačné firmy a poskytovatelia internetu môžu v prechodnom období 90 dní spolupracovať so spoločnosťou Huawei. Cieľom tohto kroku je zachovať fungovanie existujúcich sietí a chrániť ich užívateľov pred bezpečnostnými rizikami. Táto výnimka umožňuje spoločnosti Google do 19. augusta posielať aktualizácie softvéru do telefónov Huawei, ktoré používajú jej operačný systém Android. Ministerstvo obchodu USA tiež uviedlo, že posúdi, či výnimku predĺži na viac ako 90 dní.

Ešte v nedeľu Google oznámil, že preruší kontakty s firmou Huawei s cieľom riadiť sa rozhodnutím Washingtonu, ktorý označil čínsku firmu za bezpečnostné riziko.