Nitra očakáva od novely zákona o ŠFRB pozitívny efekt

NITRA 21. mája (SITA) - Mesto Nitra postavilo od roku 1998 do roku 2019 s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 758 bytov. Nájomných bytov z toho bolo 694 a 64 bolo bytov nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor. V poslednom období samospráva realizovala dva projekty výstavby nájomných bytov. V roku 2017 išlo o prestavbu budovy na Hlbokej ulici na nájomné byty, kde vzniklo 35 bytových jednotiek. Investícia dosiahla 1 041 376 eur, z toho úver zo ŠFRB predstavoval 608 610 eur a zvyšok tvorili dotácie z ministerstva dopravy a výstavby. V roku 2018 prišiel na rad projekt výstavby 33 bytov na Dieloch III s rozpočtom 1 783 000 eur. Úver zo ŠFRB na byty z toho predstavoval 1 089 380 eur, úver zo ŠFRB na technickú vybavenosť bol vo výške 51 340 eur a zvyšok tvorili dotácie z ministerstva dopravy a výstavby.

V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Po schválení v Národnej rade SR by novela mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020. Mesto Nitra očakáva, že jej prijatie bude mať pozitívny efekt. „Malo by to pomôcť zvýšiť záujem právnických osôb o výstavbu nájomných bytov. Doterajší zákon je veľmi zväzujúci, čo sa týka výmery bytov, príjmu žiadateľov a limitu finančných prostriedkov na meter štvorcový,“ uviedol pre agentúru SITA poradca pre komunikáciu na nitrianskej radnici Henrich Varga.

Cieľom novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania je priniesť výhodnejšie podmienky pre získanie úveru zo ŠFRB, deklaruje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Novela ruší napríklad limit nákladov na obstaranie nájomných bytov, stanovuje len maximálnu výšku úveru, najviac 1 200 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu. Súčasne platí, že na byt je možné poskytnúť úver do 95 percent z obstarávacej ceny bytu, maximálne 96-tisíc eur na nájomný byt, a úver sa poskytuje s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a lehotou splatnosti do 40 rokov. Zároveň sa má zvýšiť priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 na 70 štvorcových metrov.

Žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 percent z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima. Pri 20 percentách obstarávaných bytov nebude povinnosť skúmať príjem nájomcu. Novela zároveň umožňuje zaviesť nový účel podpory na obstaranie ubytovacieho domu, čiže ubytovania pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou.