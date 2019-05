dnes 13:16 -

Slovenská ekonomika by si mala v nasledujúcich dvoch rokoch udržať silný rast, najmä vďaka domácemu dopytu. Uviedla to vo svojom najnovšom hodnotení Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

OECD v správe konštatuje, že hospodársky rast Slovenska sa koncom roka 2018 spomalil v dôsledku slabšieho vonkajšieho prostredia, ale domáci dopyt zostáva silný.

Podľa organizácie so sídlom v Paríži nízka nezamestnanosť a stúpajúce mzdy podporia spotrebu slovenských domácností. A zároveň rast investícií zostane solídny, vďaka priaznivým finančným podmienkam aj príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). Zahraničný dopyt sa síce znižuje, ale spustenie novej výrobnej linky v automobilovom sektore podporí export. Inflácia spotrebiteľských cien zostane nad úrovňou 2 %, keďže situácia na trhu práce z hľadiska voľnej pracovnej sily je čoraz napätejšia.

Vláda by mala podľa plánu dosiahnuť v roku 2019 vyrovnaný rozpočet, ale riziko, že skĺzne do deficitu sa zvýšilo. Kabinet by preto mal byť pripravený upraviť fiškálnu politiku, aby dosiahol plánované ciele.

Vláda musí tiež zvýšiť efektívnosť verejného sektora. Dôležitá je najmä reforma vzdelávania a opatrenia na posilnenie integrácie Rómov.

Slovensko v strednodobom horizonte čelí výzvam spojeným s rýchlym starnutím obyvateľstva. Slovenská republika má jednu z najrýchlejšie starnúcich populácií v OECD, čo v budúcnosti výrazne zvýši jej výdavky.

K týmto fiškálnym tlakom prispela nedávna zmena ústavy, ktorá zabraňuje zvyšovaniu dôchodkového veku nad 64 rokov.

Opatrná fiškálna pozícia by kabinetu poskytla tiež väčší priestor na manévrovanie v prípade otrasov, keďže otvorená ekonomika Slovenska je veľmi vystavená napätiu a výkyvom v medzinárodnom obchode. Ak by došlo k "zhmotneniu" týchto rizík a rast SR by sa výrazne spomalil, vláda by mala byť pripravená obmedziť tento pokles svojou fiškálnou politikou.

Vláda by mala tiež pokračovať vo svojom úsilí o zlepšenie výberu daní.

OECD očakáva, že tempo rastu slovenskej ekonomiky tento rok klesne na 3,5 % z vlaňajších 4,1 % a na 3,4 % v roku 2020. Priemerná miera inflácie by mala dosiahnuť tento rok 2,6 % (2,5 % vlani) a v nasledujúcom roku 2,7 %.

Predpovedá tiež Slovensku v tomto aj v nasledujúcom roku vyrovnaný rozpočet po vlaňajšom deficite na úrovni 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). A štátny dlh sa podľa prognózy OECD zníži na 47,1 % HDP v tomto roku z minuloročných 48,9 % HDP a v roku 2020 klesne na 45,1 % HDP.