British Steel hrozí kolaps, žiada vládu o úver

British Steel, druhý najväčší výrobca ocele v krajine, je na pokraji kolapsu, pokiaľ mu vláda neschváli núdzový úver vo výške 30 miliónov libier (34,24 milióna eur). Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.

Oceliareň vo vlastníctve investičnej spoločnosti Greybull Capital zamestnáva zhruba 5000 ľudí, väčšinou v Scunthorpe, na severe Anglicka. A ďalších viac ako 20.000 ľudí pracuje v dodávateľskom reťazci.

Greybull Capital sa špecializuje na kúpu stratových podnikov a ich obrat k lepšiemu. V roku 2016 zaplatila bývalému vlastníkovi Tata Steel nominálnu jednu libru za oceliareň, ktorú premenovala na British Steel.

British Steel najskôr požiadala britskú vládu o pôžičku vo výške 75 miliónov GBP, ale neskôr svoju požiadavku znížila na 30 miliónov GBP, keďže spoločnosť Greybull súhlasila, že poskytne oceliarni viac peňazí, podľa zdroja blízkeho rokovaniam.

Ak vláda v utorok popoludní úver neschváli, už v stredu by mal byť vymenovaný správa konkurznej podstaty. "Oceliarsky priemysel v Spojenom kráľovstve je rozhodujúci pre naše výrobné odvetvie a je strategicky dôležitý pre britský priemysel. Vláda musí zasiahnuť," povedala hovorkyňa Labouristickej strany pre oceliarsky priemysel Gill Furnissová.

Ak by došlo ku krachu British Steel, znamenalo by to zánik jednej z kľúčových častí odvetvia, ktoré bolo kedysi "šampiónom" britskej ekonomiky, dodala. Aj odbory požiadali vládu, aby oceliarni poskytla pôžičku.

Hovorkyňa britského ministerstva obchodu odmietla poskytnúť detaily o postupe v prípade spoločnosti British Steel, ale povedala, že ministerstvo je v kontakte a rokuje so "širokou škálou spoločností".

British Steel si zabezpečila v máji úver od štátu vo výške približne 120 miliónov GBP, aby splnila pravidlá systému obchodovania s emisiami Európskej únie (ETS).