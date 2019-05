dnes 18:31 -

Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "Doprava: Srbsko dokončilo posledný úsek dôležitej diaľnice do Grécka", vydanej o 15.52 hodine, opravili v 4. odseku 2. vetu:"Z druhej strany Grécko zmodernizuje 60-kilometrový úsek, ktorý vedie od hranice so Srbskom do Solúnu a v súčasnosti je v zlom technickom stave."Správne má byť:"Grécko zmodernizuje 60-kilometrový úsek, ktorý vedie od hranice so Severným Macedónskom do Solúnu a v súčasnosti je v zlom technickom stave."Za chybu sa ospravedlňujeme.

Nasleduje opravené znenie:Belehrad 19. mája (TASR) - Srbsko dokončilo posledný úsek dôležitého európskeho tranzitného ťahu. Prezident Aleksandar Vučič v sobotu večer (18.5.) odovzdal do užívania 26 kilometrov dlhý úsek cez ťažký hornatý terén v regióne Grdelica, zhruba 300 kilometrov južne od Belehradu.

Pôvodná cesta, známa aj ako Autoput, bola veľmi frekventovaná, využívali ju turisti aj pracujúci ľudia. Celé desaťročia bola obávaným "lievikom" medzi západnou a východnou Európou. Cestujúci teraz môžu využívať novú diaľnicu, po ktorej sa pohodlne dostanú až do Grécka.

Nový úsek európskeho ťahu E-70/E75 nahradí cestu plnú zákrut, na ktorej najmä počas dovolenkových období dochádzalo k dlhým stojacim kolónam. Podľa srbskej ministerky infraštruktúry Zorany Mihajlovičovej týmto regiónom vlani prešlo 58 miliónov vozidiel, v tomto roku sa ich očakáva o dva milióny viac.

Výstavba posledných 26 kilometrov dôležitého úseku stála zhruba 450 miliónov eur a jej ukončenie sa omeškalo pre rozsiahly zosun pôdy v minulom roku. Grécko zmodernizuje 60-kilometrový úsek, ktorý vedie od hranice so Severným Macedónskom do Solúnu a v súčasnosti je v zlom technickom stave.