Riziko prepadu USA do recesie sa podľa ekonómov zvýšilo

Riziko skĺznutia USA do recesie sa zvýšilo a prispieva k tomu aj najnovšia eskalácia obchodného konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi. Ukázal to najnovší prieskum uskutočnený agentúrou Reuters.

Pravdepodobnosť prepadu USA do dvoch rokov do recesie odhadujú ekonómovia v priemere na 40 %. Pred mesiacom stanovili toto riziko v priemere na 35 %.

Americký prezident Donald Trump označuje zhruba rok trvajúci obchodný spor, ktorý nedávnym zvýšením dovozných ciel na ďalší čínsky tovar ešte zhoršil, za "drobnú roztržku". Podľa ekonómov sú tu však jasné signály, že konflikt sa už na ekonomike odráža.

Navyše, ako povedal Michael Hanson zo spoločnosti TD Securities, hrozí, že prakticky na všetok tovar, ktorý dovážajú Američania z Číny, bude uvalené 25-percentné clo. To výrazne ovplyvní ďalší vývoj americkej ekonomiky.

Niektorí ekonómovia predpokladajú, že hospodárstvo USA skĺzne do recesie už do jedného roka, ich počet ale nie je vysoký. Takýto odhad má menej než 10 % z oslovených ekonómov. Čo sa týka recesie do dvoch rokov, s tou už počíta podstatne viac ekonómov, pričom vyše 25 % z celkovo 120 oslovených analytikov stanovilo jej pravdepodobnosť nad 50 %.

Aj v prípade tých ekonómov, ktorí počítajú s recesiou už do jedného roka, sa ich obavy zvýšili. Zatiaľ čo pred mesiacom bola najpesimistickejšia predpoveď ohľadne pravdepodobnosti prepadu do recesie do 12 mesiacov na úrovni 60 %, teraz je to už 70 %.

Čo sa týka samotnej eskalácie obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom za posledné týždne, takmer tri štvrtiny z vybranej skupiny ekonómov uviedli, že riziko recesie v USA sa tým zvýšilo. Zo 70 ekonómov, ktorí odpovedali na túto otázku, je o tom predvedčených 52.