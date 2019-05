Kontrola NKÚ v Lesoch SR odhalila nevýhodné zmluvy za milióny, aj podliezanie cien dreva

dnes 17:31 -

Nevýhodný predaj dreva pod cenu, podozrivé zmluvy, diskriminačné tendre, aj nedokončený projekt za milióny eur. Šéf Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík v piatok zverejnil záverečnú správu o kontrole v štátnom podniku Lesy SR. „Za veľký kameň úrazu považujem fakt, že za 18 rokov sa na generálnom riaditeľstve vystriedalo 13 riaditeľov. V priemere tam jeden vydržal len 1,3 roka. Ani sa nestihne rozhliadnuť a je preč. Takto sa nedajú presadzovať žiadne stratégie,“ vyjadril sa šéf NKÚ.

Kontrolóri podľa neho zistili veľa zvláštnych vecí. Napríklad zmluvu, podľa ktorej štátne lesy od roku 2010 prenajímali štyri prevádzky spracovania dreva firme Wood Working s tým, že ročne dodajú 50-tisíc kubíkov drevnej hmoty. V skutočnosti však Lesy SR dodávali do prevádzok až 200 tis. kubíkov dreva. Spracovateľská kapacita je 25 % tohto objemu. „Takže je to obchodník s drevom, lebo spracuje len časť dreva. Čiže absolútne nevýhodná zmluva, v ktorej za celé tie roky sa nezmenili jej podmienky, valorizácia, nič tam nie je,“ uviedol Mitrík.

Šéf NKÚ sa pri kontrole aktívne zaujímal aj o ceny dreva, porovnal odbytové ceny dreva Lesov SR a mestských lesov. „V roku 2017 speňažovali Lesy SR drevo listnatých stromov v priemere za 54,9 eura, mestské lesy v priemere za 67 eur za kubík. Drevo ihličnatých stromov predávali štátne lesy za 58,50 eura, mestské za 63,50 eura. Kto tie ceny stanovil, a prečo sa neriadime cenami, ktoré určuje svetový trh?“ pýtal sa Mitrík. Zaujímavé podľa neho je aj to, komu štátne lesy predávajú drevo. Medzi strategických partnerov totiž patria aj veľkí hráči na trhu, ako napríklad Slovwood Ružomberok, ktorý nakupuje drevo pre SCP Mondi. Ďalej je to podnik Bučina a IKEA Industry.

Šéf NKÚ kritizoval aj slabú evidenciu dreva. „Väčšinou sa používa zastaraný systém ciachovania, kde sa dá ľahko podvádzať. Lenže akosi sa to nedarí presadiť do odštepných závodov,“ povedal Mitrík s tým, že v jednom odštepnom závode už používajú elektronickú evidenciu. Za vážne pochybenie považuje aj výberové konanie na firmu, ktorá vykonáva povinný audit. Podľa výsledkov kontroly si nastavil podnik diskriminačné podmienky, aby sa do finále dostali iba určité firmy.

NKÚ si chce zvlášť posvietiť na projekt Automatizovaného stacionárneho detekčného systému monitorovania požiarov. Kontrola totiž objavila viacero nejasností. Navyše, projekt bol podľa NKÚ schválený a zafinancovaný doslova expresne. Štvrtého marca 2016 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom a 11. marca už Pôdohospodárska platobná agentúra financovala projekt cez nenávratný príspevok z eurofondov.

„V roku 2013 spracovala tento projekt Lesnícka fakulta TU vo Zvolene. Už tam sa spomínalo, že to nie je kompletný projekt, pretože mu chýbali zvážnice a prístupové cesty pre hasičov. Systém pokrýva len asi 19 percent lesov, ktoré má štátny podnik v správe. Tá zmluva je prakticky nevypovedateľná. Stanovila, že Lesy SR budú päť rokov financovať prevádzku systému, ročne sumou 150 tis. eur bez DPH. Celý projekt stál aj s DPH viac ako 27 mil. eur,“ povedal Mitrík. Dodal, že samotná PPA vykonala nad projektom kontrolu, no žiadne pochybenia nezistila.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Lesy SR.