Na konferencii ITAPA sa bude diskutovať o informatizácii verejnej správy

Súčasný stav a postup pri ďalšej informatizácii verejnej správy bude dominovať na jarnej konferencii ITAPA, ktorá sa uskutoční 28. mája v Bratislave. Podujatie je už osemnásť rokov nezávislou a apolitickou platformou, kde sa stretáva odborná verejnosť z oblasti IT vo verejnej správe.

Generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť v súvislosti s kritikou na stav informatizácie verejnej správy zdôrazňuje, že sa treba pozrieť na to, čo sa v uplynulom období podarilo. Podľa neho na hlavných rezortoch sú vybudované robustné agendové systémy a centrálne komponenty, základné registre, pomaly sa štátne IT presúva do centrálneho úložiska (cloudu). Spustili sa stovky elektronických služieb pre občanov.

Podstatne kritickejšie sa na informatizáciu verejnej správy pozerá občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré sa za posledný rok snažilo mobilizovať IT komunitu a pripomienkovať štátne projekty. Na konferencii Jarná ITAPA za platformu vystúpi Ľubor Illek, ktorý tvrdí že eGovernment je v polčase rozpadu. Po tlaku, ktoré Slovensko.Digital vyvolal, boli niektoré projekty zastavené. Lucia Kondáš-Mušková, spoluzakladateľka ITAPA, upozorňuje na nebezpečenstvo paušalizácie, ak sa na takzvané štátne IT bude pozerať ako na jeden balík. Podľa nej biznis IT sektora so štátom je trochu ťažko uchopiteľný pojem – v konečnom dôsledku ide o konkrétne projekty. Ako tvrdí, na konkrétnych úradoch musia sedieť na rozhodovacích stoličkách ľudia, ktorí svojej oblasti rozumejú a hľadajú spôsoby, ako služby štátu ľuďom zlepšovať a strážia si ich realizáciu. Výsledok sa dá potom veľmi konkrétne pozorovať. Inak sú to len premrhané peniaze so sprievodnou záťažou v podobe vysokých prevádzkových nákladov na mnoho rokov dopredu.